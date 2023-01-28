DÜNYA
28 Ocak 2023 - 13:26

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te şiddet sarmalı artıyor! Yahudilere ait Sinagog son hedefleri oldu..

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki bir Yahudi mahallesindeki bir sinagoga silahlı saldırının düzenlendiği bildirildi. Saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı açıklandı. Polisin, olay yerinden otomobille kaçan saldırganın peşine düşerken çıkan çatışma sonrası saldırganın etkisiz hale getirdiği öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı ise, yaşanan olaya ilişkin bir açıklama yayınladı.

DÜNYA
28 Ocak 2023 - 13:26
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te şiddet sarmalı artıyor! Yahudilere ait Sinagog son hedefleri oldu..
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İsrail polisi belgelerine göre, saldırganlar işgal altındaki Doğu Kudüs'te Neve Yakov adlı yasadışı bir Yahudi yerleşim yerindeki bir sinagoga gelerek silahlarla ateş etmeye başladı.

8 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Düzenlenen saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilirken 10 kişinin de farklı yerlerinden yaralandıkları öğrenildi. Açıklamada ayrıca, polisin olay yerinden otomobille kaçan saldırganların peşine düştüğü ve çatışmaların ardından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



Doğu Kudüs'te sinagog saldırısı

İsrail polisi olaya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, Neve Ya'akov semtindeki bir sinagogda meydana gelen olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Başbakan Binyamin Netanyahu, sinagogun vurulduğu yere geldi. Olay yerine gelen polis ve güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Bu arada Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai ile birlikte durumu değerlendirmek üzere olay yerinde olduğu bildirildi.

Doğu Kudüs'te sinagog saldırısı

DIŞİŞLERİNDEN KINAMA MESAJI

8 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“27 Ocak gecesi Kudüs'teki sinagoga düzenlenmiş olan ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan terör saldırısını kınıyoruz. Bölgede son dönemde artış gösteren bu saldırıların yeniden şiddet sarmalı durumuna dönüşmesinden endişe duyuyoruz ve bütün tarafları bu olayların sakinleştirilmesine ve durdurulmasına yönelik gerekli adımları atmaya çağırıyor, harekete geçmenizi rica ediyorum. Saldırıda ölenlerin ailelerine, İsrail hükümetine ve halkına en derin başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. "

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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