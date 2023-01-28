İşgal altındaki Doğu Kudüs'te şiddet sarmalı artıyor! Yahudilere ait Sinagog son hedefleri oldu..

İsrail polisi belgelerine göre, saldırganlar işgal altındaki Doğu Kudüs'te Neve Yakov adlı yasadışı bir Yahudi yerleşim yerindeki bir sinagoga gelerek silahlarla ateş etmeye başladı.
8 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİDüzenlenen saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilirken 10 kişinin de farklı yerlerinden yaralandıkları öğrenildi. Açıklamada ayrıca, polisin olay yerinden otomobille kaçan saldırganların peşine düştüğü ve çatışmaların ardından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
İsrail polisi olaya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, Neve Ya'akov semtindeki bir sinagogda meydana gelen olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Başbakan Binyamin Netanyahu, sinagogun vurulduğu yere geldi. Olay yerine gelen polis ve güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Bu arada Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai ile birlikte durumu değerlendirmek üzere olay yerinde olduğu bildirildi.