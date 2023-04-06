İşgalci İsrail'in zulmü devam ediyor: Mescid-i Aksa'ya ikinci baskın!







MÜSLÜMANLAR MESCİD-İ AKSA'DAN ZORLA ÇIKARILDI







İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik zulüm Ramazan ayı boyunca devam etti. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar ve şiddetli tutuklamalar günlerdir devam ediyor. Sabah, Yahudi yerleşimcilerle İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya bir baskın yaptığı bildirildi. İsrail güçleri Filistinlilerin camiye girişini engelledi.İki gündür kılınan teravih namazı sonrası İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'yı basması üzerine Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara yönelik şiddet tepkilere yol açtı. Gelen yoğun tepkilere rağmen İsrail ordusu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya girmesine yardımcı olmak için dün burada teravih namazı kılan ve İtikaf'a katılan Müslümanları zorla kovdu, ardından bir daha girişlerine izin vermedi.Aksa'da sabah namazı 40 yaş üstü az sayıda kişi ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yetkilendirdiği Müslüman turistler tarafından kılındı. Halemi Şerif'e girişine izin verilmeyen birçok Filistinli genç ise, sabah namazını Mescid-i Aksa'ya açılan Aslanlı Kapı, Sirshire Kapısı ve Parlamento Binası önündeki sokakta kıldı.