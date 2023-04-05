İşgalci İsrail polisi Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya saldırdı! 200 Filistinli gözaltında..







SES BOMBASI VE KAUÇUK MERMİ KULLANILDI











ÇOK SAYIDA YARALI OLDUĞU BİLGİSİ PAYLAŞILDI

200 FİLİSTİNLİ GÖZALTINDA





Teravih namazı sonrasında, Yahudi yerleşimcilerin mübarek Fısıh ve kurban kesmek için Mescid-i Aksa'ya saldırı çağrısı yapması üzerine bir grup Filistin vatandaşı, Mescid-i Aksa'ya sığındı. Aralarında çok sayıda kadının ve çocukların da bulunduğu bir grup, Kıble Mescidi'ne girdiler ve kapıları kapattılar. İsrail polisleri Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi ve temizlikçileri ve Müslümanları dışarı çıkmaya zorladı. Mescid-i Aksa'nın kapıları tamamen kapatıldı.Kıble Mescidi çevresinde mescidin çatısına yaklaşan İsrail polisi, mescidin bazı camlarını kırdı ve önce içeridekilere ses bombalarla saldırdı. Mescidin içindeki bazı gruplar, İsrail polisine havai fişek attı. İsrail polisi daha sonrasında Kıble Mescidi'ne girdi ve oraya ses bombaları atarken ayrıca göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsrail polisinin camiye sığınan aralarında bir kadının da bulunduğu bir grubu coplarla dövdüğü görülüyor. Saldırının ardından Gazze Şeridinin çevresinde saldırı sonrasında sirenler çaldığı bildirildi.Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada olay sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken sağlık ekiplerinin yaralılara yardım etmek için Aksa'ya hareket ettiğini aktarıldı. Filistin Kızılayı, yaptığı ikinci açıklamada, İsrail polislerinin sağlık ekiplerine engel olarak yaralılara müdahale ettirmediğini söyledi.anlattılar.Vadi Helva Bilgi Merkezi avukatı Firas el-Cebrini, açıklama yapmak için Filistin medyasına konuştu. Firas el-Cebrini, Mescid-i Aksa'da meydana gelen olaydan sonra İsrail polisi tarafından 200 Filistinlinin gözaltına alındığını söyledi. Jabrini, tutuklu 200 Filistinlinin Kudüs'teki işgal altındaki Isawiya ve Anata şehirleri arasındaki Motsadat Adomim askeri üssüne nakledildiğini kaydetti.