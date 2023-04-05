İşgalci İsrail polisi Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya saldırdı! 200 Filistinli gözaltında..

Teravih namazı sonrasında, Yahudi yerleşimcilerin mübarek Fısıh ve kurban kesmek için Mescid-i Aksa'ya saldırı çağrısı yapması üzerine bir grup Filistin vatandaşı, Mescid-i Aksa'ya sığındı. Aralarında çok sayıda kadının ve çocukların da bulunduğu bir grup, Kıble Mescidi'ne girdiler ve kapıları kapattılar. İsrail polisleri Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi ve temizlikçileri ve Müslümanları dışarı çıkmaya zorladı. Mescid-i Aksa'nın kapıları tamamen kapatıldı.
SES BOMBASI VE KAUÇUK MERMİ KULLANILDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsrail polisinin camiye sığınan aralarında bir kadının da bulunduğu bir grubu coplarla dövdüğü görülüyor. Saldırının ardından Gazze Şeridinin çevresinde saldırı sonrasında sirenler çaldığı bildirildi.
ÇOK SAYIDA YARALI OLDUĞU BİLGİSİ PAYLAŞILDI
Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada olay sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken sağlık ekiplerinin yaralılara yardım etmek için Aksa'ya hareket ettiğini aktarıldı. Filistin Kızılayı, yaptığı ikinci açıklamada, İsrail polislerinin sağlık ekiplerine engel olarak yaralılara müdahale ettirmediğini söyledi.anlattılar.