İshal ve kusma şikayeti yaşayanlar dikkat! Noravirüs tehlikesi olabilir..













Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı bir açıklamada kent genelinde hastanelere gelen kusma ve ishal şikayetinin giderek çoğalması nedeniyle bir inceleme başlatıldığı ve hastaların dışkı tahlillerinde noravirüse rastlanıldığı bildirildi.İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasında 551 nokta yapılan klor seviye ölçümleri ve aynı zamanda 93 ayrı noktadan alınan su analizleri sonrasında ise 552 vatandaş ile de yüz yüze görüşmeler yapıldığının belirtildi.Laboratuvar incelemelerinin ardından kent genelinin su kaynağı olan Karasu kaynağının dışında Ulutepe su deposuna Beylikpınar'dan gelen bir kaynağın geçtiğinin tespit edildiğinin aktarıldığı açıklamada laboratuvara gönderilen 500 litre su numunesiyle hastalardan alınan dışkı numunelerinin sonuçlarında vaka kaynağı olarak 'norovirüs'ün saptandığı kaydedildi.Kişiden kişiye temas ve su yolu ile bulaş gösteren noravirüsün dışkı ile atılımı ve bulaştırıcılığının ise kişide 3 hafta kadar sürebileceği belirtildi.