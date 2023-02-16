ŞOK Market aktüel ürünleri haftanın indirimli ürünleriyle peş peşe sundu. ŞOK Market raflarında bu hafta ŞOK Üyelerine Özel Calgon, Vanish, Finish ürünlerine 100 TL ve üzerinde yapılan alışveriş sırasında 20 TL'ye varan indirim uygulanacak. Bu arada Ülker'in tablet çikolatası 42 liradan, Cillit Bang Banyo/Mutfak Spreyi 1000 ml 25 lira ve üzeri alışverişlerde 33 liradan satın alma şansı elde edilecek. Peki ŞOK'un diğer aktüel ürünlerinin fiyatları ne kadar? İşte ŞOK marketin 15 Şubat günü için hazırladığı indirimli ürünler kataloğu..
Aktüel
16 Şubat 2023 - 09:45
İşi gücü bırakın ŞOK markete gidin! Zeytinyağı 79 TL'ye düştü: Deterjandan gıdaya dev indirim poşetleri dolduracak!
ŞOK Market'in indirimli ürünlerinin yer aldığı kataloğu açıklandı. ŞOK market yayınladığı kataloğundaki birçok ürünü uygun fiyatlarla sunmaya başladı. ŞOK pazarında 1 lt. Zeytinyağı 79 TL'ye, 12 kg alo deterjan 199 TL'ye düştü. İşte, 15 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan yeni ŞOK kataloğunun fiyat listesi...
Aktüel
16 Şubat 2023 - 09:45