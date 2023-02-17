İşi gücü bırakıp A101'e koşun! Deterjan, bebek bezi, telefon aksesuarlarında yok artık dedirten fiyatlar: 24,90 TL'ye kadar düştü!













A101 marketinde bugün büyük indirim başladı! 16 Şubat 2023 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu ile toz deterjan 219.90 TL, 90'lı bebek bezi 189 TL ve 20'li hijyenik ped 19,90 TL gibi birçok ürün indirimli fiyatlarla sunuluyor. Türkiye'nin en büyük ve hesaplı market zincirlerinden biri olan A101, her Perşembe yüzlerce ürünü indirimli fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor. Elektrikli bisiklet, TV, beyaz eşya, temizlik ve hijyen ürünleri ile gıda ürünleri de indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. İşte A101 aktüel 16 Şubat 2023 indirimli fiyat listesi... A101 mağazalarında bugünden itibaren indirimli olarak satışa sunulan ürünlerin listesi açıklandı. Samsung 40T5300 Full HD Smart TV 6.899 TL, Elton 32' Uydu Alıcılı LED TV 2.199 TL, Reeder P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu 2.599 TL, WD 2 TB Harici Hard Disk 1.199 TL ve Piranha markalı birçok ürün indirimli fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca koltuk takımı, moda life Avrupa köşe takımı, dolap içi düzenleyici raf, kapaklı kutu ve 6 çekmeceli saklama dolabı da indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor.16 Şubat A101 aktüel kataloğunda çeşitli kategorilerde indirimli ürünler yer alıyor. Bunlar arasında temizlik, hijyen, bebek bezi, gıda ve kişisel bakım ürünleri bulunuyor. Öne çıkan ürünler arasında Soffie bebek bezleri, Ariel toz deterjan, La belle hijyenik pedler ve Heinz ikili set gibi çeşitler yer alıyor.A101 market, 16 Şubat 2023 tarihinde başlayan aktüel kataloğunda birçok farklı ürün çeşidiyle müşterilerine indirimler sunmaktadır. Elektronik ürünler arasında Samsung 40T5300 Full HD Smart TV, Elton 32' Uydu Alıcılı LED TV, Reeder P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu, WD 2 TB Harici Hard Disk ve Philips Şarj Kablosu USB-C / USB-C gibi ürünler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, evlerin ihtiyacı olan mobilya ve ev eşyaları da indirimler kapsamında yer almaktadır. Koltuk takımı, Moda life Avrupa köşe takımı, dolap içi düzenleyici raf, kapaklı kutu ve 6 çekmeceli saklama dolabı gibi ürünler, indirimli fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulmuştur. Ayrıca, temizlik ve hijyen ürünleri arasında Hypo çamaşır suyu, Ariel toz deterjan, Moon konsantre yumuşatıcı, Hyper ultra çamaşır suyu ve Soffie püre bebek bezi çeşitleri gibi ürünler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, çocuk bezi çeşitleri, hijyenik pedler, makarna, pirinç, konserve bezelye, salep, sütlaç, kaymak, tahin bal, reçel ve fındık kreması gibi gıda ürünleri de A101 indirimleri arasında yer almaktadır.