İşi olmayan 18-58 yaş arasına İŞKUR'dan müjde! Yüksek maaşla kadın erkek personel alınacak: İlanlar listelendi!







ÖZEL SEKTÖRE BİNLERCE ALIM









PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

İş aramanın zor olduğu bu dönemde vatandaşın yardımına İŞKUR koştu. Binlerce alım yapılacak. Peki hangi mesleklerde ilanlar açılacak ? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.Geçtiğimiz yıllarda da binlerce iş arayana ve iş verene destek olan İŞKUR 2023 yılında da aynı hedefi ortaya koyuyor. Bu yıl daha da fazla iş arayana ulaşmak istediğini belirten İŞKUR, binlerce alım olacağını açıkladı. 18-59 yaş aralığında olan vatandaşlar için özel sektörde çalışmak üzere ilan yayınlayan İŞKUR , temizlik görevlisi , satış danışmanı ve işçi alınacağını açıkladı. Başvuran kişilerde KPSS şartının aranmayacağını belirtti. Yüksek maaşla çalışmak isteyen 18-59 yaş aralığındaki vatandaşların İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden başvuru yapmaları bekleniyor. Kişilerin başvurularını en doğru şekilde ve eksiksiz yapmalarının önemli olduğu belirtildi. En az 20 bin kişiye ulaşacağını, binlerce kişiye bir iş kapısı açacağını belirten kurum, belli başlı başvuru şartlarının olacağını duyurdu. Yapılan başvurularda, işverenin özel aradığı şartlar dışında başvuru yapan vatandaşlardan istenilen şartlar şöyle belirlenmiştir.-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, -Adli sicil kaydının temiz olması, -Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak, -En az ilköğretim mezunu olmak, -Çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir sağlık probleminin olmaması, -Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek, -18 yaşını doldurmuş ve 60 yaşından büyük olmamak.