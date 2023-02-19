İşi olmayan gençlere İŞKUR'dan dev destek! Bu yaş aralığındakilere 4125 TL ödenecek! Milyonlarca işsizi ilgilendiren haber. İŞKUR 15 yaşına gelen gençlere 4 bin 125 TL ödeme yapacak.
Ödemeler bütün gençlere yönelik olarak tasarlandı. İş arayan ve bulamayan gençler için yeni gelir kapısı. İnsanlara umut olmaya devam eden işkur ödemeleri başladı. 15 yaşına gelmiş herkese bu paralar verilecek. Türkiye İş ve İşçi bulma kurumunun başlatmış olduğu kampanyanın detayları haberimizde...
İŞKUR'DAN GENÇLERE MÜJDE! 15 YAŞINA GELMİŞ OLAN HERKES BU PARAYI ALABİLECEK
İşkur'dan müjdeli haber
geldi. 15 yaşına gelen ve 65 yaşını geçmemiş kişilere işkur üzerinden ödeme yapılmaya başlandı. EKonomik olarak güçlüklerin yaşandığı, geçinmenin zor olduğu ve acil nakite ihtiyaç olunan bu dönemde bu ödemeler muhteşem gelir kapısı aralıyor. İşte diğer ayrıntılar... İş sahibi olmak isteyen işsiz milyonlarca kişiyi gelir kapısı aralandı. Yurttaşların işsizlik problemi ile karşı karşıya kalması ya da yaptıkları işten memnun olmaması halinde bu programlara başvuru yapılabiliyor. Kurs programlarına katıldığında ödemeler alınıyor. Hem meslek tecrübesi edinmeyi hem de cep harçlığı almayı hedefleyen bu ödemeler vatandaşların ilgisini çekiyor. Kurs ve meslek edinme kurs programlarına katılarak iş imkanı elde edilebiliyor. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanlar ile birlikte işsiz kişilerin hem hobi edinmeleri hem de gelir edinmeleri sağlanacak.
BAŞVURU ŞARTLARI:
Türkiye Cumhuriyet Vatandaşı olmak 15 yaşında olmak ve 65 yaşını geçmemek İşsiz olmak Gelir testinden olumlu olarak geçmek İşkur'un ilan ettiği bölgede yaşamak