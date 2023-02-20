









İŞKUR ÜZERİNDEN HEM İŞ HEM KURS BAŞVURULARI







İşi olmayan TC numarasıyla giriş yapsın! Yüksek maaşlı iş avantajı duyuruldu: KPSS şartı da yok! Devlet destekli kurs programları. İşte kaçırılmayacak fırsat. Devlet ve işkur ortak projesi olan vatandaşları hem meslek sahibi yapmayı hedefleyen, hobi kazandıran ve aynı zamanda gelir kapısı da yapan kurs programları uygulamaları başladı. Staj programı kapsamında da yararlanabileceğiniz kampanyanın ve projenin detayları ise şöyle. İşte detaylar...Devlet ve İŞKUR ortak destekli bir proje ile birlikte milyonlarca gencin meslek edinmesi amaçlanıyor. Eğitim ve meslek öğretme kursları ile birlikte kişilere hem beceri ve teknik yetenek kazandırılıyor hem de para kazandırılıyor. Hem devlet desteği hem de meslek tecrübesi kazandırabilecek kurs programlarının detayları ve koşulları vatandaşlarca merak ediliyor. İşte ayrıntılar...Birtakım meslek edindirme kursları ve programları ile birlikte kişiler üniversitelerde gördükleri mesleklerde staj programı ile birlikte kişilerin meslek sahibi olmaları da sağlanacak. Bir çok meslek grubunda bu ilanlara ve projeye büyük bir ilgi olmuştu. İlginin devam etmesi nedeniyle de halen kurs programları geçerliliğini sürdürüyor. Bu programlara başvuruda bulunmak için İŞKUR üyeliğinin bulunması gerekmektedir. İşkur'a üye olarak meslek edinme ve öğrenme kurslarına başvuruda bulunabilirsiniz. Gençlerin hobi edinebildiği, meslek edinme süreçlerine katkıda bulunan bu program pek vatandaşın ilgisinde bulunuyor. İşkur'a üye olmak ise oldukça kolaydır. İşkur sayfasına girerek üye ol kısmına tıklayarak üyelik işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Üyelik işlemleri e devlet sistemi aracılığıyla da olmaktadır.