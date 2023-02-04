İşi olmayana İŞKUR sahip çıktı! Her ay tamı tamına 7 bin 885 TL maaş bağlanacak! Almak isteyen bunu mutlaka yapsın







İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI: ŞARTLAR, KAZANÇ VE 2023 YILI ÖDEMESİ







DEVLET İŞSİZLİK ÖDENEĞİ SAĞLIYOR!

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Türkiye'de kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkarılan kişilerin İŞKUR'dan işsizlik maaşı alabilmeleri için belli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.Türkiye ekonomisi, son dönemde salgın sebebiyle meydana gelen ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerden biri de işverenler. Asgari ücretin astronomik oranda yükselmesi, birçok işverenin personelini çıkarmak zorunda kalmasına neden oldu. İşsiz kalan vatandaşlar ise devletin verdiği desteklerle hayatlarına devam etmeye çalışıyor.İşsizlik primi ödeyenler için devlet işsizlik ödeneği veriyor. İŞKUR işsizlik maaşı nedir, kimler İŞKUR'dan işsizlik maaşı alabilir? İŞKUR işsizlik maaşını alabilmek için kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkarılan kişilerin işsizlik maaşı için başvuru yapması gerekiyor. İşsizlik ödeneği, arama süresince iş arayan kişilere kolaylık sağlıyor. Ayrıca İŞKUR’un düzenlediği mesleki eğitim kurslarına katılan kişilere ekstra ödeme şansı da sunuluyor.2023 yılında işsizlik maaşı en az 3 bin 48 lira, en fazla ise 7 bin 885 lira olarak belirlendi. İşsizlik maaşı almak için başvurularınızı e-Devlet ya da İŞKUR il müdürlüklerinden yapmanız gerekiyor. İşsizlik maaşı alabilmek için ise son 3 yıl içinde işsizlik primi ödemiş olmak ve iş akdinin kendi isteği ve kusuru dışında feshedilmiş olması gerekiyor. Başvurularınızı iş akdinin feshedilmesinden sonra en fazla 30 gün içinde yapmanız gerekiyor. İşsizlik maaşının yanı sıra İŞKUR'un işbaşı eğitim programı ve mesleki eğitim kurslarına katılmanız halinde aylık kazandığınız gelir 10.000 TL'yi bulabilir. İŞKUR, kişilere ücretsiz kurslar, işsizlik maaşı ve ekstra ödeme şansı gibi avantajlar sağlayarak, işsiz kalan kişilerin iş arama sürecini kolaylaştırıyor.