İşi olmayanlara günlük 211 TL cep harçlığı verilecek! İşkur duyurdu: Bu kurslara giden üstüne para alacak!

İŞKUR Günlük 233 TL Ödeme Başlattı: Mesleki Eğitim Programlarına Katılanlara Cep Harçlığı Ödenecek

İşsizlik Sigortası Kurumu (İŞKUR) günlük 233 TL ödeme yapacak. Her yıl belirlenen tutarlar kapsamında İşbaşı Eğitim Programları ve mesleki eğitim programları için ödeme yapılmaktadır. İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim kursları için ilanlar yayınlanmaya başladı. Kurslar hafta içi her gün, en az 5 en fazla 8 saat arasında verilmektedir. Kurslar boyunca katılan kişiler ücretsiz olarak meslek sertifikası alabiliyorlar. Ayrıca kurslar sırasında yemek ve yol harcamaları için günlük cep harçlığı ödeniyor. 

2023 yılında ödenecek cep harçlığı tutarları açıklandı. İŞKUR kurslarına katılmak isteyen kişilerin istenen şartlar arasında 15 yaşına erişmiş olması, işsiz veya iş arayan statüsünde olması, İŞKUR sisteminde kayıtlı olması, programa kayıtlı işverene ait vergi numarası altında sigortalı olarak çalışmamak gibi şartlar yer alıyor. 

2023 yılında İŞKUR tarafından ödenek olarak belirlenen tutar 233 TL olarak açıklandı. Bu tutar, işsizlik maaşı alan kişiler için 105,78 TL olurken, öğrenciler için 158,66 TL olarak ödenecek.

İşbaşı Eğitim Programları için: 233 TL
Mesleki Eğitim Programları için: 233 TL

Bu rakamlar, eğitim programlarına katılan kişiler için geçerli olan günlük cep harçlığı tutarlarıdır.