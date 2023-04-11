İşi olmayanlara İŞKUR kapılarını açtı! Bu şartlarla tamı tamına 116.117 personel alımı yapacak: Başvurular başladı!













ALIM YAPILACAK KADROLAR







Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işsizleri istihdam etmek, işverenleri işgücü ihtiyaçlarına göre yönlendirmek, mesleki eğitim hizmetleri sunmak ve işsizliği azaltmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmekle görevlidir. Bu makalede, İŞKUR tarafından yapılacak personel alımı hakkında bilgi verilecektir. İŞKUR tarafından yapılan son açıklamaya göre, yüzlerce kişiyi istihdam etmek üzere çeşitli pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirilecektir. Bu alımlar 81 ildeki işyerleri için yapılacak olup, başvurular hem online platformlar üzerinden hem de işyerlerine giderek gerçekleştirilebilecektir. İşe alınacak pozisyonlar da açıklanmıştır. Tüm detaylar haberimizde...Başvuruların online platformlar üzerinden yapılabilmesi, iş arayanların başvurularını kolayca gerçekleştirebilmesi için önemli bir fırsat sunmaktadır. İŞKUR, iş arayanlara yönelik olarak düzenlediği çeşitli eğitim ve danışmanlık programlarıyla da iş arama sürecinde destek olmaktadır. İşsizlik oranının yüksek olduğu dönemlerde, İŞKUR'un gerçekleştirdiği bu tür alımlar iş arayanlara büyük bir umut ve destek sağlamaktadır.İŞKUR tarafından yayınlanan duyurulara göre, en fazla alım yapılacak kadrolar şu şekildedir: Beden İşçisi (Genel) - 23637 Temizlik Görevlisi - 3771 Satış Danışmanı/Uzmanı - 2915 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı - 2104 Makineci (Dikiş) - 1949 Garson (Servis Elemanı) - 1935 Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) - 1777 Büro Memuru (Genel) - 1629 Ön Muhasebeci - 1545 Şoför-Yük Taşıma - 1444 Paketleme İşçisi - 1434 Ambar/Depo Görevlisi - 1413 Turizm ve Otelcilik Elemanı - 1403 Konfeksiyon İşçisi - 1386 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - 1148 Forklift Operatörü - 1042 Elektrikçi (Genel) - 1017 CNC Torna Tezgahı Operatörü - 903 Kasiyer - 897 Aşçı - 824 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı - 804 Kalite Kontrolcü - 786 Reyon Görevlisi - 759 Metal Mamuller Montaj İşçisi - 737 Depo İşçisi (Elleçleme) - 695 Başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebilir. İş arayanlar bu adreste kayıt olabilir ve güncel iş ilanlarına başvuruda bulunabilirler. İŞKUR, iş arayanlara iş imkanları hakkında bilgi sağlamakta ve iş arama sürecinde destek sunmaktadır. İlgili adresten ayrıntılı bilgi alınabilir.