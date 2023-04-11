KAMU PERSONELİ
11 Nisan 2023 - 00:15

İşi olmayanlara İŞKUR kapılarını açtı! Bu şartlarla tamı tamına 116.117 personel alımı yapacak: Başvurular başladı!

İŞKUR tarafından yapılan son açıklamaya göre, yüzlerce kişiyi istihdam etmek üzere çeşitli pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirilecektir. Bu alımlar 81 ildeki işyerleri için yapılacak olup, başvurular hem online platformlar üzerinden hem de işyerlerine giderek gerçekleştirilebilecektir. İşe alınacak pozisyonlar da açıklanmıştır. Tüm detaylar haberimizde...

KAMU PERSONELİ
11 Nisan 2023 - 00:15
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İşi olmayanlara İŞKUR kapılarını açtı! Bu şartlarla tamı tamına 116.117 personel alımı yapacak: Başvurular başladı!
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işsizleri istihdam etmek, işverenleri işgücü ihtiyaçlarına göre yönlendirmek, mesleki eğitim hizmetleri sunmak ve işsizliği azaltmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmekle görevlidir. Bu makalede, İŞKUR tarafından yapılacak personel alımı hakkında bilgi verilecektir.

İŞKUR tarafından yapılan son açıklamaya göre, yüzlerce kişiyi istihdam etmek üzere çeşitli pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirilecektir. Bu alımlar 81 ildeki işyerleri için yapılacak olup, başvurular hem online platformlar üzerinden hem de işyerlerine giderek gerçekleştirilebilecektir. İşe alınacak pozisyonlar da açıklanmıştır. Tüm detaylar haberimizde...



Başvuruların online platformlar üzerinden yapılabilmesi, iş arayanların başvurularını kolayca gerçekleştirebilmesi için önemli bir fırsat sunmaktadır. İŞKUR, iş arayanlara yönelik olarak düzenlediği çeşitli eğitim ve danışmanlık programlarıyla da iş arama sürecinde destek olmaktadır. İşsizlik oranının yüksek olduğu dönemlerde, İŞKUR'un gerçekleştirdiği bu tür alımlar iş arayanlara büyük bir umut ve destek sağlamaktadır.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

İŞKUR

İŞKUR tarafından yayınlanan duyurulara göre, en fazla alım yapılacak kadrolar şu şekildedir:

Beden İşçisi (Genel) - 23637

Temizlik Görevlisi - 3771

Satış Danışmanı/Uzmanı - 2915

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı - 2104

Makineci (Dikiş) - 1949

Garson (Servis Elemanı) - 1935

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) - 1777

Büro Memuru (Genel) - 1629

Ön Muhasebeci - 1545

Şoför-Yük Taşıma - 1444

Paketleme İşçisi - 1434

Ambar/Depo Görevlisi - 1413

Turizm ve Otelcilik Elemanı - 1403

Konfeksiyon İşçisi - 1386

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - 1148

Forklift Operatörü - 1042

Elektrikçi (Genel) - 1017

CNC Torna Tezgahı Operatörü - 903

Kasiyer - 897

Aşçı - 824

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı - 804

Kalite Kontrolcü - 786

Reyon Görevlisi - 759

Metal Mamuller Montaj İşçisi - 737

Depo İşçisi (Elleçleme) - 695

Başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebilir. İş arayanlar bu adreste kayıt olabilir ve güncel iş ilanlarına başvuruda bulunabilirler. İŞKUR, iş arayanlara iş imkanları hakkında bilgi sağlamakta ve iş arama sürecinde destek sunmaktadır. İlgili adresten ayrıntılı bilgi alınabilir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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