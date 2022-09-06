YAŞAM
06 Eylül 2022 - 13:35

Işıkta bekleyen minibüse çarpan araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde ışıkta bekleyen minibüse çarpan aracın tarlaya uçtuğu kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

YAŞAM
06 Eylül 2022 - 13:35
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Işıkta bekleyen minibüse çarpan araç tarlaya uçtu: 2 yaralı


Edinilen bilgiye göre, Çevreyol mevkide meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 38 AFU 540 plakasına sahip araç ışıkta bekleyen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile tarlaya uçan araç takla attı. Araçta bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olayın gerçekleştiği yere jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yollandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.



Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.

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Haber Editörü
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