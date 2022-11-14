Işıl Alben kimdir, nereli, yaşı kaç? Işıl Alben biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

IŞIL ALBEN KİMDİR?





IŞIL ALBEN HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

IŞIL ALBEN HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?

Yeteneği ile çok konuşulan Işıl Alben'in kim olduğu merak ediliyor. İstanbul'da dünyaya gelen Işıl Alben basketbolun en bilinen isimleri arasında yer alıyor. İşte Işıl Alben hakkında merak edilen tüm detaylar…22 Şubat 1986'da İstanbul'da dünyaya gelen Işıl Alben, 1.72 boya sahiptir. Basketbolda oyun kurucu görevinde yer alan Alben, kariyerine 1988 yılında İstanbul Üniversitesi altyapısında başladı. 8 yıl boyunca bu takımda oynayan yetenekli oyuncu 2 yıl kadar da A takımda oynadı.İstanbul Üniversitesi altyapısında forma giyen Işıl Alben, küçük takımda 1, yıldızlar takımında 3, gençler takımında ise 5 kez şampiyon oldu. Takımda oynadığı yıllar içerisinde bir çok ödül alan Işıl Alben, asist kraliçesi olarak biliniyor. En değerli oyuncu ödülüne sahip olan Işıl Alben'in birçok farklı ödülü de bulunmaktadır. 16 yaşında A takımda forma giymeye başlayan Işıl Alben başarısı ile göz doldurmaktadır. İstanbul Üniversitesi'nden sonra Botaşspora transfer olan yetenekli oyuncu daha sonra Galatasaray'da forma giymeye başladı. 116 kez A Milli Takım forması giyen Işıl Alben, Galatasaray formasıyla da birçok başarıya imza attı. 2011 yılında A Milli Bayan Basketbol takımında forma giyen Işıl Alben 2. oldu.Işıl Alben'in forma giydiği takımlar şu şekildedir: 1998-2006 yıllarında İstanbul Üniversitesi Spor 2006-2007 yıllarında Botaşsspor 2007’den sonra ise Galatasaray forması giydi.Yetenekli oyuncu Işıl Alben'in şimdiye kadar almış olduğu ödüller şu şekildedir: 2004 tarihinde Gençler Avrupa Şampiyonası Asist Kraliçesi 2004 senesinde Gençler Avrupa Şampiyonası Turnuvanın En İyi Beş’ine seçilir