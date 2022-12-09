Işın Karaca aldığı mutlu haberi sosyal medya hesabında paylaştı







Yıllardır bunu bekliyorum







Şarkıcı Işın Karaca ve eski eşi Sedat Doğan arasında yıllardır süregelen bir dava söz konusuydu. Dönem dönem magazine taşınan çekişmeli ayrılık nihayet sonuçlandı. Kızı Mia’nın velayeti kendisinde olan şarkıcı sonunda kızını kendi soyadına aldı. Daha önce bir kaç kez evlenip ayrılan çift en sonunda bağları tamamen koparmıştı. Yurt dışında gasp yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Sedat Doğan’ın bu olayı sebebiyle şarkıcı Işın Karaca dayanamamış kızını kendi soyadına alabilmek için mahkemeye başvurmuştu.Sekiz yılı aşkındır süren davada kazanan taraf şarkıcı Işın Karaca oldu. Bu mutlu haberi sosyal medyada kızıyla olan bir fotoğrafı ile paylaşan ünlü şarkıcı yazdıklarıyla herkesi duygulandırdı. Paylaşımında ‘ Mia Karaca çok şükür. Seni hayatım boyunca koruyacağıma söz verdim. Öyle de olacak kızım. Adalet yerini buldu. Destekleyen herkese teşekkür ederim.’ yazılı bir not ile paylaştı.