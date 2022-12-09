Şarkıcı Işın Karaca ve eski eşi Sedat Doğan arasında yıllardır süregelen bir dava söz konusuydu. Dönem dönem magazine taşınan çekişmeli ayrılık nihayet sonuçlandı. Kızı Mia’nın velayeti kendisinde olan şarkıcı sonunda kızını kendi soyadına aldı. Daha önce bir kaç kez evlenip ayrılan çift en sonunda bağları tamamen koparmıştı. Yurt dışında gasp yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Sedat Doğan’ın bu olayı sebebiyle şarkıcı Işın Karaca dayanamamış kızını kendi soyadına alabilmek için mahkemeye başvurmuştu.
MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 13:57
Işın Karaca aldığı mutlu haberi sosyal medya hesabında paylaştı
Şarkıcı Işın Karaca ve eski eşi ile süregelen davasının sonucunu duyurdu…
MAGAZİN
09 Aralık 2022 - 13:57
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