MAGAZİN
12 Temmuz 2022 - 22:31

Işın Karaca aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi

Magazin gündeminde ismi sıklıkla yer alan ünlü şarkıcı Işın Karaca, Bodrum'da kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi. İskelede romantik anlar yaşayan çift, dudak dudağa görüntülendi. İşte o görüntüler...

MAGAZİN
12 Temmuz 2022 - 22:31
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Işın Karaca aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi


Türkiye'nin sevilen sanatçılarından biri olan Işın Karaca, hem güçlü sesiyle hem de özel hayatıyla magazin dünyasında yer alıyor. 49 yaşındaki başarılı şarkıcı gerçekleştirdiği üç evlilikten biri kız bir erkek olmak üzere iki çocuğa sahiptir.

ışın karaca



19 yaşında Soner Kıvanç gerçekleştirdiği ilk evliliğinden 1993 yılında Erda Kıvanç isminde bir oğlu oldu.

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Aranjör Erdem Yörük'le 12 sene süren birlikteliğinin arından sanat ve klip yönetmeni olan Sedat Doğan ile 2009 yılında başlayan birlikteliğini 2010 yılının Kasım ayında noktalamıştır. Yeniden barışan çift, 30 Mayıs 2011 tarihinde evlenerek 2011 yılında Mia ismindeki kızları dünyaya gelmiştir. Daha sonra 2012 yılında Sedat Doğan'la boşanma kararı alan Işın Karaca, boşanma sürecinde yeniden barışmış ve ayrılmış, sonrasında ise 6 Kasım 2013 yılında anlaşmalı bir şekilde boşanmışlardır.

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Üçüncü evliliğini Tuğrul Odabaş ile gerçekleştiren Karaca, şimdilerde ise müzisyen Can Yapıcıoğlu'yla birlikte.

ışın

Son dönemde açılamalarıyla magazin gündeminde sıklıkla yer alan Işın Karaca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Bodrum'da sahne aldı. Konserinin ardından ise Gölköy'de kendisinden 19 yaş küçük müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu'yla denizisin ve güneşin tadını çıkardı.

ışın karaca bodrum

Neşeli anları kameralara yansıyan çiftin romantik anları da objektiflerden kaçmadı. Çift, aşka geldi ve birbirlerini öpücüklere boğdu. Daha sonraysa ikili Ege'nin serin sularında keyif yaptı. 

ışın karaca can yapıcıoğlu

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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