MAGAZİN
21 Nisan 2023 - 14:03

Işın Karaca İstanbul'dan ayrıldı

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü şarkıcı Işın "Yeniden İstanbul’a dönmem" dedi.

MAGAZİN
21 Nisan 2023 - 14:03
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Işın Karaca İstanbul’dan ayrıldı


  Işın Karaca sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile geçtiğimiz gün bir mekanda kahvaltı yaparken kameralara yakalandı. Geçen yıllarda şehir hayatı yoğunluğundan uzaklaşıp İzmir Urla'ya yerleşen Karaca, açıklamalarda bulundu.

Işın

“İSTANBUL’A YENİDEN YERLEŞMEM”



  Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Urla'ya ilk yerleştiğinde sanat camiasından arkadaşlarının ve çevresinin 'Orada ne yapıyorsun!' diyerek kararını garipsediğini ancak şimdilerde hepsinin kararının ne kadar yerinde olduğunu söylediğini belirtti. Urla’da her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Karaca, İstanbul’a tekrar yerleşmeyeceğini ifade etti.


EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ