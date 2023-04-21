Işın Karaca İstanbul’dan ayrıldı







“İSTANBUL’A YENİDEN YERLEŞMEM”







Işın Karaca sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile geçtiğimiz gün bir mekanda kahvaltı yaparken kameralara yakalandı. Geçen yıllarda şehir hayatı yoğunluğundan uzaklaşıp İzmir Urla'ya yerleşen Karaca, açıklamalarda bulundu.Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Urla'ya ilk yerleştiğinde sanat camiasından arkadaşlarının ve çevresinin 'Orada ne yapıyorsun!' diyerek kararını garipsediğini ancak şimdilerde hepsinin kararının ne kadar yerinde olduğunu söylediğini belirtti. Urla’da her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Karaca, İstanbul’a tekrar yerleşmeyeceğini ifade etti.