İşini dijitale taşımak isteyen KOBİ’lere özel Metaverse evreni rehberi!







Kamu kurumlarında Metaverse atılımı











KOBİ’lere özel Metaverse evreni rehberi!

Günümüzün dijital alanda dünyanın en popüler kavramı olarak tanımlanan Metaverse, şu anda internetin geleceği olarak görülmeye başlandı. Kavram olarak ortaya çıktığı günlerden bu güne kadar geçen süre içinde daha fazla tanınmaya başlanan Metaverse özellikle teknoloji şirketleri tarafından projelendiriliyor. Sandbox, AXS, Decentraland, OVR gibi şirketlerde Facebook tarafından Amerika ve Kanada’da beta sürümlerini yayınlayan Horizon World şuan için en popüler Metaverse evrenleri olarak biliniyorlar.Bunların dışında işletmeler, bankalar ve kamu kurumları da artık yavaş yavaş bu alan içerisine konumlanmaya başladı. Citigroup tarafından hazırlanan rapora göre Metaverse evrenine ait ekonominin 2030 yılına kadar 13 trilyon doların üzerine çıkacağı öngörülürken kullanıcı sayısının da yaklaşık olarak 5 milyar civarına çıkacağı belirtiliyor. Raporda ayrıca; dünya devi olan büyük markaların gerçekleştirdiği yatırımlar da göz önüne alınmasıyla Metaverse evreninin bu yıl Nisan ayında 21 milyar dolar düzeyinde bir değere ulaştığı aktarıldı. Durum böyle olunca da KOBİ’ler kendilerine yer bulma çabasına girmeye başladı. Özellikle genç işletmeler, bu kapsamda araştırmalarını sıklaştırırken aynı zamanda strateji önemini de sürekli göz önünde bulunduruyor.Aslında büyük ölçekli Metaverse yatırımlarının KOBİ’leri arka plana attığı değerlendirilirken Metaverse evrenleri KOBİ’lere büyük avantajlarda getiriyor. Yeni dijital dünyaya adım atmaya hazırlanan KoBİ’ler burada kendi platformlarını oluşturmanın haricinde kendi ürün ve teknolojilerini de sergileme hakkında sahip olabiliyor. Ayrıca, mevcut ve potansiyel müşterileriyle de kolaylıkla iletişim kurabiliyorlar.Bu kapsamda genç girişimciler hem merkezlerini hem de büyük yatırımcılarla buluşabilmek için Metaverse’i kullanabilecekleri söyleniyor. İnsan bilişinin, herhangi bir fiziksel çaba harcamadan bilgisayar, android cihazlar ve üç boyutlu cihazların da yardımıyla “metaverse”nin, gelecekte gerçeklikten daha çok devam ettirileceği bir yer olarak cağı düşünülüyor. KOBİ’ler bu ortam içine girdiklerinde satın alacakları reklam lar ve aynı zamanda mevcut ve potansiyel müşterileriyle de kolayca iletişime geçebiliyorlar.