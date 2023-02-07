Isınma desteği başladı: Bu şartı taşıyanlar 500 TL doğalgaz desteği alacak













İhtiyaç sahibi ailelere yönelik 500 TL doğal gaz destek ödeneği veriliyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte yerel yönetimlerin doğalgaz destek ödeneğine ilişkin güncellemeleri de gün yüzüne çıkmaya başladı. Yeni destek ödeneği, düşük gelirli ailelerin mali istikrarını artırmak amacıyla uygulamaya konuluyor. Doğalgaz destek ödeneğinin duyurusu Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından yapıldı. Şimşek, 2.000 kişiye doğalgaz giderleri için 500 TL destek verileceğini belirtti. Şimşek duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı. Ödenek programının detaylarını paylaştı.Yardım programının başlatıldığını duyuran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ödenekle ilgili; ”Dün belediye meclisinde sunduğum, sosyal yardım alan 2000 vatandaşımıza 500 TL nakdi yardım düşüncemiz bugün karara bağlandı. Soğuk kış günlerinde hepimizin gündeminde olan ısınma sorununu bu vesileyle çözüme kavuşturacağız. Gölbaşı’mıza hayırlı olsun. Biz büyük bir aileyiz.” dedi.