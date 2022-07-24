TEKNOLOJİ
24 Temmuz 2022 - 17:42

İşitme Cihazı Nasıl Seçilir?

Bir işitme cihazı satın almayı düşünüyorsunuz, ancak neye benzeyeceğini veya gerçekten işe yarayıp yaramadığını merak ediyor olabilirsiniz. Endişelerinizi gidermenize yardımcı olabilecek işitme cihazları hakkında daha fazla bilgi edinin. Tüm işitme cihazları, ortamdaki sesleri kulaklarınıza aktarmak ve daha yüksek hale getirmek için aynı temel bileşenleri kullanır. Çoğu işitme cihazı dijitaldir ve tümü geleneksel işitme cihazı pilleri veya şarj edilebilir pillerle çalışır. Küçük mikrofon ortamdaki sesi alır. Sesi, işitme kaybınıza, işitme gereksinimlerinize ve çevrenizdeki seslerin düzeyine göre analiz eder ve ayarlar.

TEKNOLOJİ
24 Temmuz 2022 - 17:42
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İşitme Cihazı Nasıl Seçilir?


Bir işitme cihazı satın almayı düşünüyorsunuz, ancak neye benzeyeceğini veya gerçekten işe yarayıp yaramadığını merak ediyor olabilirsiniz. Endişelerinizi gidermenize yardımcı olabilecek işitme cihazları hakkında daha fazla bilgi edinin. Tüm işitme cihazları, ortamdaki sesleri kulaklarınıza aktarmak ve daha yüksek hale getirmek için aynı temel bileşenleri kullanır. Çoğu işitme cihazı dijitaldir ve tümü geleneksel işitme cihazı pilleri veya şarj edilebilir pillerle çalışır. Küçük mikrofon ortamdaki sesi alır. Sesi, işitme kaybınıza, işitme gereksinimlerinize ve çevrenizdeki seslerin düzeyine göre analiz eder ve ayarlar.

Amplifiye edilen sinyaller daha sonra ses dalgalarına dönüştürülür ve bazen alıcı olarak adlandırılan hoparlörler aracılığıyla kulaklarınıza iletilir. Her iki kulağınızda da işitme kaybınız varsa, en iyi sonuçları iki işitme cihazı almalısınız. İşitme cihazlarınızı tanıyın çünkü işitme cihazlarına alışmak zaman alır.

İşitme Cihazı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler



İşitme cihazları fiyatlarına, boyutlarına, özelliklerine ve kulaklarınıza nasıl oturduklarına göre değişiklik gösterir. Cihaz seçilirken dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibidir;

• Kullanıcının rahatça duyabileceği kadar yüksek olmalıdır

• Karşılıklı konuşmalarda iletişim becerilerini geliştirmek

• İşitme kaybının türü, derecesi

• Konuşma tanıma eşiği, ayırt etme yüzdesi

• Dinamik aralık

• Genel Kullanıcı Tutumu

• Yaş

• Dış işitsel tüp ve dış kulağın şekli

• Fiyat

İşitme Cihazı Çeşitleri

İşitme cihazı çeşitleri ikiye ayrılır;

Kulak içi işitme cihazı; Ses kontrolü gibi daha küçük işitme cihazları için uygun olmayan özellikleri içerir. Sesin işlenmesi daha kolay olabilir. Daha uzun pil ömrü için daha büyük piller kullanın ve şarj edilebilir piller için daha fazla seçenek sunun. Daha küçük cihazlardan daha fazla rüzgâr gürültüsü yakalanabilir. Kulakta daha küçük cihazlardan daha kolay görülür

Kulak arkası işitme cihazı; Kulak arkası işitme cihazları kulaklarınızın üstüne ve kulaklarınızın arkasına takılır. Bir tür, işitme cihazını kulak kanalınıza uyan kulak kalıbı adı verilen özel bir kulaklığa bağlar. Bu tip, her yaştan insan ve çoğu tip işitme kaybı için uygundur. Bu, geleneksel olarak en büyük işitme cihazı türüdür, ancak bazı yeni mini tasarımları görmek zordur.

• Yönlü mikrofon ile

• Diğer modellerden daha fazla amplifiye edilebilir

• Diğer modellerden daha fazla rüzgâr sesi alabilir

Gürültü azaltma: Tüm işitme cihazlarında bir dereceye kadar gürültü azaltma vardır. Farklı seviyelerde gürültü azaltma. Bazıları ayrıca rüzgâr gürültüsü azaltma sunar.

Yönlü Mikrofonlar: Bu mikrofonlar, arkanızdan veya yanınızdan gelen bir miktar ses ile önünüzdeki sesi geliştirmek için işitme cihazı ile hizalanmıştır. Bazı işitme cihazları yalnızca bir yöne odaklanabilir. Yönlü mikrofonlar, çok fazla arka plan gürültüsü olan bir ortamdayken işitme duyunuzu iyileştirebilir. Şarj edilebilir pil: Bazı işitme cihazlarında şarj edilebilir piller bulunur. Bu, sık pil değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak bakımı kolaylaştırabilir.

Kablosuz bağlantı: İşitme cihazları, cep telefonları, müzik çalarlar, bilgisayarlar ve TV’ler gibi bir dizi Bluetooth özellikli cihaza kablosuz olarak bağlanabilir. Telefonu veya başka bir sinyali alıp işitme cihazına göndermek için bir ara cihaz kullanmanız gerekebilir.

Uzaktan kumanda: Bazı işitme cihazlarında uzaktan kumanda bulunur, böylece işitme cihazına dokunmadan işlevleri ayarlayabilirsiniz. Bazı işitme cihazları bir cep telefonuna kablosuz olarak bağlanır ve cep telefonunun uzaktan kumanda olarak kullanılmasını sağlayan bir cep telefonu uygulamasına sahiptir. Doğrudan ses girişi: Bu özellik, bir TV, bilgisayar veya ses cihazından gelen sese kabloyla bağlanmanıza olanak tanır.

Senkronizasyon: İki işitme cihazı takan bir kişi için cihazlar birlikte çalışacak şekilde programlanabilir, böylece bir kulakta işitme cihazında ayarlamalar yapılır (ses ayarı veya değiştirme programı) diğer tarafta da uygulanır, bu da kontrolü kolaylaştırır.

Siser Kalitesi ve Güvencesi

1996 yılında kurulan Si-Ser İşitme Cihazı Uygulama ve Satış Merkezi, teknoloji, bilim ve insan bilgisini kullanarak kaliteli hizmet vermeyi ilke edinen, işitme ve anlama sorunu olan kişilerin işitme ve anlama sorunları olan kişilerin iletişim kurmalarını sağlayan bir firmadır.

EDİTOR
Abidin brt
Abidin brt
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