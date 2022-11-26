MEDYA
26 Kasım 2022 - 11:40

İşitme engelli çocuklar için kolları sıvayan Acun Ilıcalı'dan 18 günde büyük başarı!

Acun Ilıcalı, Çocuk Eğitim Derneği ve Help Steps işbirliğiyle başlatılan 'Adımlarını İyiliğe Çevir' kampanyasının 18 günde 45 milyon adıma ulaştığını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

MEDYA
26 Kasım 2022 - 11:40
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İşitme engelli çocuklar için kolları sıvayan Acun Ilıcalı'dan 18 günde büyük başarı!


"Help Steps" uygulamasından hayata geçirilen bu projedeki tüm adımlar, 'Çocuk Eğitim Derneği'nin 0-6 yaş arası akranları ile eşit bir eğitim almalarını sağlaması hedefleniyor. Bu projenin adı "Sessizliğime Kulak Ver" olarak tanımlanırken ewlde edilen tüm gelir işitme engelli çocukların eğitimleri için kullanılıyor.

Çocuk Eğitim Derneği ve Help Steps

18 GÜNDE TAM 45 MİLYON ADIM ATILDI



Yardım Adımları uygulamasını (ücretsiz) cep telefonuna indiren herkes projeye katılabilirler. Günün sonunda Çocuk Eğitim Derneği (ÇED) için günün adımları sayılıyor. Attığınız her adım, Çocuk Eğitim Derneği'nde (ÇED) olan tüm işitme engelli çocukların eğitimlerine bir destek oluyor.

Acun Ilıcalı

TV8 kanalının patronu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak "18 günde 45 milyon adıma ulaştım. Çok mutluyum" dedi. Müjdeli haberi Instagram hesabından duyuran Ilıcalı'nın bu paylaşımı çok sayıda kişiye ulaştı.

Acun Ilıcalı, Çocuk Eğitim Derneği ve Help Steps

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Mesut Komiser'e veda etmişti! Şevket Çoruh yıldız isimlerle o dizide rol alacak!
Mesut Komiser'e veda etmişti! Şevket Çoruh yıldız isimlerle o dizide rol alacak!
Fenomen dizi 7 yıl aranın ardından geri dönüyor! Demet Evgar müjdeledi: İşte yayın tarihi...
Fenomen dizi 7 yıl aranın ardından geri dönüyor! Demet Evgar müjdeledi: İşte yayın tarihi...
Kadrosunda yıldız isimler vardı! O dizi yılbaşını göremeden ekranlara veda edecek
Kadrosunda yıldız isimler vardı! O dizi yılbaşını göremeden ekranlara veda edecek
Canlı yayındaki itiraf stüdyoya bomba gibi düştü! Kocam her gördüğü kadınla... Ağızlar açık kaldı!
Canlı yayındaki itiraf stüdyoya bomba gibi düştü! Kocam her gördüğü kadınla... Ağızlar açık kaldı!
Serenay Sarıkaya'nın ekranlara dönüşü muhteşem oldu! Burak Deniz ile sevişme sahnesi Şahmaran'a damga vurdu
Serenay Sarıkaya'nın ekranlara dönüşü muhteşem oldu! Burak Deniz ile sevişme sahnesi Şahmaran'a damga vurdu
Teşkilat'tan sonra yeni MİT dizisi geliyor! Sipahi dizisinin oyuncu kadrosu resmen yıldız geçidi
Teşkilat'tan sonra yeni MİT dizisi geliyor! Sipahi dizisinin oyuncu kadrosu resmen yıldız geçidi
Son Haberler
MSB'den kahreden haber: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 askerimiz şehit düştü!
MSB'den kahreden haber: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 askerimiz...
Bu ürünü artık sadece zenginler alabilecek! Bir paketi 525 liraya yükseldi
Bu ürünü artık sadece zenginler alabilecek! Bir paketi 525 liraya...
Diyarbakır Bismil'de korkunç kaza: Otobüs şarampole devrildi, 3’ü ağır 35 kişi yaralı!
Diyarbakır Bismil'de korkunç kaza: Otobüs şarampole devrildi, 3’ü...
Gram altına alternatif rakip geldi! İslam Memiş açıkladı: Vergisi yok, ayağınıza kadar geliyor!
Gram altına alternatif rakip geldi! İslam Memiş açıkladı: Vergisi...
Bakan Soylu'nun kırmızı dosyası sonunda açıldı: Belediyelerin terör soruşturma bilançosunda korkunç rakamlar..
Bakan Soylu'nun kırmızı dosyası sonunda açıldı: Belediyelerin terör...
Düzce depremi hasar tespiti tamamlandı: 181 ağır hasarlı binalar yıkılacak!
Düzce depremi hasar tespiti tamamlandı: 181 ağır hasarlı binalar...
Mustafa Sarıgül'den Cumhur ittifakına yeşil ışık!
Mustafa Sarıgül'den Cumhur ittifakına yeşil ışık!
Artık resmileşti: Cemevlerinin su ve elektrik giderlerini devlet karşılayacak!
Artık resmileşti: Cemevlerinin su ve elektrik giderlerini devlet karşılayacak!
Bir yıl devlet hastanesinde sahte doktorluk yaptı! Meslektaşları oyununu bozduğu sahte doktor tutuklandı..
Bir yıl devlet hastanesinde sahte doktorluk yaptı! Meslektaşları oyununu...
Prens Selman'dan Suudi Arabistanlı futbolculara galibiyet primi: 400 bin dolarlık Rolls-Royce hediye etti!
Prens Selman'dan Suudi Arabistanlı futbolculara galibiyet primi: 400...
O ilde suya yüzde 70 zam yapıldı! Faturalara el değmeyecek!
O ilde suya yüzde 70 zam yapıldı! Faturalara el değmeyecek!
Büyükşehirde ekmeğe zam açıklandı: Artık 5 TL'den satılacak! Tepki yağıyor
Büyükşehirde ekmeğe zam açıklandı: Artık 5 TL'den satılacak!...
Toplu taşıma kullananlar dikkat! Duyuru yapıldı 15 Ocak'tan sonra yaptırmayan kullanamayacak
Toplu taşıma kullananlar dikkat! Duyuru yapıldı 15 Ocak'tan sonra...
Fenerbahçe yönetimi bir kez daha İsviçreli yıldız için harekete geçti! Xherdan Shaqiri için Fenerbahçe teklifte bulunacak
Fenerbahçe yönetimi bir kez daha İsviçreli yıldız için harekete...
KYK faizleri silindi, gecikme zammı katlandı! e-Devlet'ten KYK borcunuzu hemen sorgulayın: Artmış olabilir
KYK faizleri silindi, gecikme zammı katlandı! e-Devlet'ten KYK borcunuzu...