İşitme engelli çocuklar için kolları sıvayan Acun Ilıcalı'dan 18 günde büyük başarı!







18 GÜNDE TAM 45 MİLYON ADIM ATILDI







"Help Steps" uygulamasından hayata geçirilen bu projedeki tüm adımlar, 'Çocuk Eğitim Derneği'nin 0-6 yaş arası akranları ile eşit bir eğitim almalarını sağlaması hedefleniyor. Bu projenin adı "Sessizliğime Kulak Ver" olarak tanımlanırken ewlde edilen tüm gelir işitme engelli çocukların eğitimleri için kullanılıyor.Yardım Adımları uygulamasını (ücretsiz) cep telefonuna indiren herkes projeye katılabilirler. Günün sonunda Çocuk Eğitim Derneği (ÇED) için günün adımları sayılıyor. Attığınız her adım, Çocuk Eğitim Derneği'nde (ÇED) olan tüm işitme engelli çocukların eğitimlerine bir destek oluyor.TV8 kanalının patronu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak "18 günde 45 milyon adıma ulaştım. Çok mutluyum" dedi. Müjdeli haberi Instagram hesabından duyuran Ilıcalı'nın bu paylaşımı çok sayıda kişiye ulaştı.