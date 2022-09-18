YAŞAM
18 Eylül 2022 - 10:58

İskenderun'da konteyner gemisi battı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yük boşaltmak üzere yanaştığı iskelede su alan konteyner gemisi battı.

YAŞAM
18 Eylül 2022 - 10:58
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İskenderun'da konteyner gemisi battı


Alınan bilgiye göre, Togo bayraklı "Sea Eagle" isimli gemi, konteyner yükünü boşaltmak üzere Limak Port'taki iskeleye yanaştı. Yük indirme işlemleri sırasında üç bin 120 grostonluk kargo gemisi su almaya başladı. İçindeki personelin tahliye edildiği gemi, bir müddet sonra yan yatarak battı. Bölgede gemideki konteynerlerin kurtarılması için çalışma yapılıyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, konteyner gemisinin yük ağırlık dağılımındaki dengesizlik nedeniyle sancak tarafına meyil verdiği, gemiyi dengeye getirme çalışmaları sonuç vermediğinden yer alacağı yan yatarak battığı belirtildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtilen açıklamada, geminin yer alacağı az miktarda yakıt sızıntısı gözlendiği, çevre kirliliğinin artması ihtimaline karşı gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.



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