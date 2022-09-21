İskenderun'da sağanak yolları göle çevirdi













Sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak hayatı felç etti. Sahil Atatürk Bulvarı başta olmak suretiyle İskenderun Adana karayolunun şehir merkezinden geçen kısımları sular altında kaldı.Yaklaşık 20 yıldır her yağmurda aynı manzaraların yaşandığı İskenderun'da yağmurun dinmesi ile su tahliye çalışmaları başladı ve trafik akışı normale döndü.