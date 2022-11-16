YAŞAM
16 Kasım 2022 - 20:37

İskoçlar neden etek giyer, ne anlama gelir?

İskoçların etek giymeleri diğer toplumlar tarafından farklı karşılanmaktadır. Ancak İskoçların bu geleneksel kıyafetlerinin bir sebebi vardır.

YAŞAM
16 Kasım 2022 - 20:37
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İskoçlar neden etek giyer, ne anlama gelir?


İskoçlar kadın erkek fark etmeksizin etek giymektedirler. İskoçların giydikleri eteklerin Bir ismi vardır. Ve bu etekler onların kültüründe önemli bir anlama sahiptir.

iskoç eteği

İSKOÇLARIN ETEK GİYMELERİNİN SEBEBİ



İskoç erkeklerinin giydikleri etekleri kilt ismi verilmektedir. Bu etekler Özel günlerde yani düğün veya balo gibi günlerde giyilmektedir ve ulusal gurur ifadesinin yanı sıra aile klan ilişkileri açısından da önemli bir sembol niteliği taşımaktadır. Bunun yanı sıra İskoç kültüründe bu etekler güç romantiklik ve dramatizmi de sembolize eder. Kilt adı verilen bu etekler 1500'lü yıllardan itibaren giyilmeye başlanmıştır. Bunların yanı sıra İskoç kostümleri ceket, yelek, gömlek, kravat, kilt ve kilt iğnesi bunlara ek olarak ne kadar giyilen yün çoraplar ve kurdele alt tarafta ise hafif takım elbise ayakkabıları olarak söylenebilir.

EDİTÖR
Sümeyye Şahin
Sümeyye Şahin
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