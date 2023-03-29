İskoçya'nın müslüman başbakanı Hamza Yusuf, resmi konuttaki ilk gününe namaz kılarak başladı!







RESMİ KONUTTA AİLESİYLE BERABER NAMAZ KILDI







Hamza Yusuf, İskoçya Parlementosu’nda gerçekleştirilen oylamanın sonucunda aldığı oylarla İskoçya Başbakanı olarak seçildi. 71 oyla aday gösterilen Yusuf, İngiltere ve İskoçya'nın yanı sıra Galler ve Kuzey İrlanda'nın da yer aldığı Birleşik Krallık'ta aday gösterilen ilk Müslüman siyasetçi olarak tarihe geçti.İskoçya'da yapılan genel seçimlerde yerel yönetimlerin yeni başbakanı olarak koltuğa oturan Hamza Yusuf, resmi konutu Butte House'daki ilk gününe ailesi ile birlikte namaz kılarak başlarken, o anları sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Başbakan Yusuf, paylaşımının altına ise “Ailem ve ben, parlamento oylamasından sonra ilk gecemizi Bute House'da geçireceğiz. İftar yemeğinden sonra adet olması üzerine aileme namaz kıldırdığımı gösteren özel bir anımdı." şeklinde bir not düştü. İskoçya parlamentosunun 28 Mart'ta yaptığı oturumda Başbakan seçilen Yusuf, ülkenin ilk Müslüman Başbakanı olurken, milletvekili ve ülkedeki en genç Müslüman Başbakanı unvanlarını da elinde tutuyor.