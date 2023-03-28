İskoçya başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon'un hem başbakanlık hem de parti liderliğinden istifa etmesinden sonra, Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanlığı görevinde bulunan Hamza Yusuf, girdiği liderlik yarışından birinci olarak çıktı. Pakistan asıllı olan ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı olarak görev yapan müslüman politikacı Yusuf, İskoçya'nın bağımsızlık mücadelesini anlatan bir konuşma yaptı. 38 yaşındaki genç başbakan, “Bağımsızlığa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” diye konuştu.
DÜNYA
28 Mart 2023 - 11:24
İskoçya'ya müslüman lider! Pakistan asıllı Hamza Yusuf, başbakanlık yarışını önde tamamladı..
Sturgeon'un Şubat ayında istifa etmesinden sonra, İskoçya'nın yeni başbakanı 38 yaşındaki Pakistan asıllı Hamza Yusuf oldu. Pakistanlı Müslüman politikacı Hamza Yusuf, seçim yarışını önde tamamlayarak başbakanlık koltuğuna oturdu.
DÜNYA
28 Mart 2023 - 11:24