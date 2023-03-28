İskoçya'ya müslüman lider! Pakistan asıllı Hamza Yusuf, başbakanlık yarışını önde tamamladı..













STURGEON, ŞUBAT AYINDA İSTİFA ETMİŞTİ

İskoçya başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon'un hem başbakanlık hem de parti liderliğinden istifa etmesinden sonra, Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanlığı görevinde bulunan Hamza Yusuf, girdiği liderlik yarışından birinci olarak çıktı. Pakistan asıllı olan ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı olarak görev yapan müslüman politikacı Yusuf, İskoçya'nın bağımsızlık mücadelesini anlatan bir konuşma yaptı. 38 yaşındaki genç başbakan, “Bağımsızlığa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” diye konuştu.Şubat ayı başlarında Nicola Sturgeon'un istifasının ardından Hamza Yusuf, İskoç Ulusal Partisi'nin liderliğine adaylığını açıklayarak, "İskoçya'nın bir sonraki dönemde 'Başbakan ve Ulusal Parti'nin lideri olma adayı olarak öne çıkmaya karar verdim.' şeklinde bir açıklama yapmıştı. Güney Asyalı göçmenlerin oğlu olan Yusuf, İskoçya'nın beyaz olmayan ilk Müslüman başbakanı olarak koltupa oturdu. Sturgeon, 2014 yılında İskoçya Başbakanı seçildi. Sturgeon, sekiz yılda en uzun süre görev yapan başbakan olmuştu.