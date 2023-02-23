KAMU PERSONELİ
23 Şubat 2023 - 13:30

İŞKUR 14 BİN TL ile çalışan arıyor! 18-46 Yaş arası iş arayanlar dikkat! Açık iş ilanlarına başvurular devam ediyor acele edin

İş arayanlara müjdeli haber geldi. İŞKUR, ilanı yayınlamasıyla beraber yoğun ilgi gösterilirken 14 bin TL maaş haberi vatandaşların yüzünü güldürdü. İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları, iş arayan vatandaşların imdadına yetişti. İşte, İŞKUR 14 bin TL maaşlı iş ilanı haberimizde.

KAMU PERSONELİ
23 Şubat 2023 - 13:30
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İŞKUR 14 BİN TL ile çalışan arıyor! 18-46 Yaş arası iş arayanlar dikkat! Açık iş ilanlarına başvurular devam ediyor acele edin
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İŞKUR tarafından kursiyerlere ve programlara katılanlara günlük cep harçlığı ödemesi yapılırken bu ödemeler sayesinde istihdam sağlananların sayısı da artış gösterdi. İş arayan statüsünde katılımcılara günlük 211,55 TL, öğrencilere 158,66 TL ve işsizlik ödeneği olarak ise günlük verilen tutar 105,78 TL olarak belirlendi. Geleceğin mesleklerinden olan ve bu meslekler doğrultusunda düzenlenen programlarda katılımcılara aynı şekilde 232 TL cep harçlığı verilir.

İŞKUR 14 bin Tl maaşlı iş ilanı

İŞKUR MESLEK EDİNME KURS BAŞVURUSU



İŞKUR tarafından gerçekleşen mesleki eğitim kurslarına katılım için kurs boyunca hem ücretsiz eğitim ile meslek sahibi olma fırsatı sunulurken aynı zamanda ise vatandaşlara günlük cep harçlıkları veriliyor. Başvurular ise İŞKUR'un il müdürlüklerine giderek yapılabileceği gibi internet üzerinden de tamamlanır. Bazı mesleklerde günlük cep harçlığı daha da yüksek olurken bu fırsatı kaçırmak istemeyenlerin hemen başvuruda bulunması gerekir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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