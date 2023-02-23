İŞKUR 14 BİN TL ile çalışan arıyor! 18-46 Yaş arası iş arayanlar dikkat! Açık iş ilanlarına başvurular devam ediyor acele edin







İŞKUR MESLEK EDİNME KURS BAŞVURUSU







İŞKUR tarafından kursiyerlere ve programlara katılanlara günlük cep harçlığı ödemesi yapılırken bu ödemeler sayesinde istihdam sağlananların sayısı da artış gösterdi. İş arayan statüsünde katılımcılara günlük 211,55 TL, öğrencilere 158,66 TL ve işsizlik ödeneği olarak ise günlük verilen tutar 105,78 TL olarak belirlendi. Geleceğin mesleklerinden olan ve bu meslekler doğrultusunda düzenlenen programlarda katılımcılara aynı şekilde 232 TL cep harçlığı verilir.İŞKUR tarafından gerçekleşen mesleki eğitim kurslarına katılım için kurs boyunca hem ücretsiz eğitim ile meslek sahibi olma fırsatı sunulurken aynı zamanda ise vatandaşlara günlük cep harçlıkları veriliyor. Başvurular ise İŞKUR'un il müdürlüklerine giderek yapılabileceği gibi internet üzerinden de tamamlanır. Bazı mesleklerde günlük cep harçlığı daha da yüksek olurken bu fırsatı kaçırmak istemeyenlerin hemen başvuruda bulunması gerekir.