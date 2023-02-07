KAMU PERSONELİ
07 Şubat 2023 - 14:00

İŞKUR 9.000 TL maaşla 18-50 yaş arası personel alımını başlattı!

İŞKUR tarafından güncellenmiş iş ilanları açıklandı. Temizlik personeli, güvenlik görevlisi, beden gücüyle çalışan işçiler ve memurlar için alım yapılacak. İşte detaylar...

KAMU PERSONELİ
07 Şubat 2023 - 14:00
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İŞKUR 9.000 TL maaşla 18-50 yaş arası personel alımını başlattı!
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İŞKUR tarafından yayımlanan iş ilanları kamuda, özelde, hastanede veya bankada çalışmak isteyen vatandaşın yüzünü güldürdü. Vatandaşlar, diploma şartının aranmadığı işleri dahi içeren ilana 5 Şubat tarihinden itibaren başvurabilecek. İlanda, 81 ilden alım yapılacağı açıklandı. KPSS şartı aranmayan başvuruda, 18 ile 49 yaş aralığında alım yapılacak.

İŞKUR resmi sitesinden arama butonlarına farklı meslekleri aratarak kendi ilinizdeki işlere başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak bunun için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak gerekiyor.



İŞKUR internet sitesi için tıklayınız

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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