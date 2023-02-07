İŞKUR 9.000 TL maaşla 18-50 yaş arası personel alımını başlattı!













İŞKUR tarafından yayımlanan iş ilanları kamuda, özelde, hastanede veya bankada çalışmak isteyen vatandaşın yüzünü güldürdü. Vatandaşlar, diploma şartının aranmadığı işleri dahi içeren ilana 5 Şubat tarihinden itibaren başvurabilecek. İlanda, 81 ilden alım yapılacağı açıklandı. KPSS şartı aranmayan başvuruda, 18 ile 49 yaş aralığında alım yapılacak. İŞKUR resmi sitesinden arama butonlarına farklı meslekleri aratarak kendi ilinizdeki işlere başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak bunun için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak gerekiyor.