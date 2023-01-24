İŞKUR'a 88 bin 402 personel alımı yapılacak! KPSS şartı yok, herkese göre iş var! İşte İŞKUR açık iş ilanları ve başvuru şartları







İŞKUR ALIM YAPILACAK KADROLAR







Her yıl milyonlarca işçiye istihdam sağlayan İŞKUR kamu ve özel sektörler üzerinden iş ilanı yayımlamaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden yapılan duyurulara bir yenisi daha eklendi. Resmi internet sayfası üzerinden ya da il müdürlüğüne giderek üye olarak iş başvurularında bulunabilirsiniz. En uygun iş ilanlarını incelemek için alım yapılacak kadrolar ve kişi sayıları haberimizde yer almaktadır.Web tasarımı ve kodlama teknikeri 4,Acil servis hemşiresi 3, Acil tıp teknisyeni 20, Açık hava depo görevlisi 4, Adalet meslek elemanı 2, Ağaç biçme makinesi operatörü (hızarcı-keresteci) 12, Ağaç işleri endüstri mühendisi 4, Ağaç işleri teknisyeni 1,Ağdacı 1, Ağaç palet imalatçısı 12, Ağır vasıta tecrübe sürücüsü 6, Ağız ve diş sağlığı teknisyeni 2, Ahşap ambalaj işçisi 11, Ahşap boyama ve vernikleme elemanı 47, Ahşap doğrama CNC makinesi operatörü 17, Ahşap doğrama imalatçısı 17, Ahşap ev imalatçısı 3, Ahşap iskelet montaj elemanı 1, Ahşap iskeletçi 54, Ahşap kalıpçı 22, Ahşap kapı imalatçısı 12, Ahşap kaplama pres operatörü 2, Ahşap kenar bantlama makinesi operatörü 26, Ahşap mobilya imalat ustası 168, Ahşap montaj elemanı 18, Aşçı 618, Aşçı 3, Aşçı yamağı 3, Aşçıbaşı 11, Atıksu arıtma operatörü 6, Avize imalatçısı 1, Avukat 9, Ayakçı (tekstil) 49, Ayakkabı boyacısı 1, Beden işçisi (genel) 17368, Beden işçisi (inşaat) 167.