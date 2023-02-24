İŞKUR'a başvuran işsiz kalmayacak! KPSS şartı yok: O illerde 8500 TL maaşla personel alınacak!







BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?







TYP PERSONEL ALIM İLANI

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İŞKUR'a başvuru yapanlara işsiz kalmayacakları imkan sunuldu. KPSS şartına bakılmadan 23 ilde 8.500 TL maaş ile personel alımı yapılacağı bilgisi verildi. TYP üzerinden yapılacak olan alımlar için personeller için başvuru şartları açıklandı. TYP personel alım ilanları ve başvuru detayları haberimizde yer almaktadır.-TC vatandaşı olmak-Kuruma kayıtlı olmak -18 yaşını doldurmuş olmak -Emekli ya da malul emekli aylığından yararlanmıyor olmak -Öğrenci olum eğitim hayatının devam etmiyor olması bunun içinde AÖF hariç tutuldu. -Alım yapılacak ilde ikamet ediyor olmak -Sigortalı olmamakÇorum Merkez 35 Kişi -İlan Numarası : 310180 Kırşehir Merkez 27 Kişi - İlan Numarası:310285 Ankara Altındağ 58 Kişi - İlan Numarası : 310293 Sivas Merkez 45 Kişi - İlan Numarası: 310282 Kayseri Melikgazi 402 Kişi - İlan Numarası:310288 Niğde Merkez 50 Kişi - İlan Numarası:310284 Burdur Merkez 45 Kişi - İş İlanı Numarası: 310295 Kastamonu Merkez 35 Kişi - İlan Numarası:310286 İzmir Konak 25 Kişi - İlan Numarası:310178 Eskişehir Odunpazarı 25 Kişi - İlan Numarası: 310290 Kütahya Merkez 35 Kişi - İlan Numarası: 310184 Mersin Yenişehir 1000 Kişi - İlan Numarası: 310296 Tunceli Merkez 45 Kişi - İlan Numarası: 310297 Yozgat Sorgun 10 Kişi - İlan Numarası: 310181 Kocaeli İzmit 60 Kişi - İlan Numarası: 310278 Konya Meram 172 Kişi - İlan Numarası: 310294 Ardahan Merkez 30 Kişi - İlan Numarası: 310289 Antalya Kepez 95 Kişi - İlan Numarası: 310182 Bingöl Merkez 60 Kişi - İlan Numarası: 310185 Adıyaman Merkez 2000 Kişi - İlan Numarası: 310182 Mardin Artuklu 30 Kişi - İlan Numarası : 310276Başvuruda bulunmak isteyenler için açıklama geldi. Başvurular İŞKUR'un resmi internet sayfası üzerinden yapılabileceği gibi ALO 170 iletişim hattından da gerekli müracaat yapılır.