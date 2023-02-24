KAMU PERSONELİ
24 Şubat 2023 - 20:45

İŞKUR'a başvuran işsiz kalmayacak! KPSS şartı yok: O illerde 8500 TL maaşla personel alınacak!

İş arayanlara müjdeli haber gelirken İŞKUR istihdam sağlamaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden gelen son dakika açıklamasına yönelik TYP kapsamında farklı illerde iş ilanı yayımlandı. 23 ilde gerçekleşecek olan alımlara ilişkin detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
24 Şubat 2023 - 20:45
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İŞKUR'a başvuran işsiz kalmayacak! KPSS şartı yok: O illerde 8500 TL maaşla personel alınacak!
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İŞKUR'a başvuru yapanlara işsiz kalmayacakları imkan sunuldu. KPSS şartına bakılmadan 23 ilde 8.500 TL maaş ile personel alımı yapılacağı bilgisi verildi. TYP üzerinden yapılacak olan alımlar için personeller için başvuru şartları açıklandı. TYP personel alım ilanları ve başvuru detayları haberimizde yer almaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-TC vatandaşı olmak



-Kuruma kayıtlı olmak

-18 yaşını doldurmuş olmak

-Emekli ya da malul emekli aylığından yararlanmıyor olmak

-Öğrenci olum eğitim hayatının devam etmiyor olması bunun içinde AÖF hariç tutuldu.

-Alım yapılacak ilde ikamet ediyor olmak

-Sigortalı olmamak

İŞKUR typ iş ilanı

TYP PERSONEL ALIM İLANI

Çorum Merkez 35 Kişi -İlan Numarası : 310180

Kırşehir Merkez 27 Kişi - İlan Numarası:310285

Ankara Altındağ 58 Kişi - İlan Numarası : 310293

Sivas Merkez 45 Kişi - İlan Numarası: 310282

Kayseri Melikgazi 402 Kişi - İlan Numarası:310288

Niğde Merkez 50 Kişi - İlan Numarası:310284

Burdur Merkez 45 Kişi - İş İlanı Numarası: 310295

Kastamonu Merkez 35 Kişi - İlan Numarası:310286

İzmir Konak 25 Kişi - İlan Numarası:310178

Eskişehir Odunpazarı 25 Kişi - İlan Numarası: 310290

Kütahya Merkez 35 Kişi - İlan Numarası: 310184

Mersin Yenişehir 1000 Kişi - İlan Numarası: 310296

Tunceli Merkez 45 Kişi - İlan Numarası: 310297

Yozgat Sorgun 10 Kişi - İlan Numarası: 310181

Kocaeli İzmit 60 Kişi - İlan Numarası: 310278

Konya Meram 172 Kişi - İlan Numarası: 310294

Ardahan Merkez 30 Kişi - İlan Numarası: 310289

Antalya Kepez 95 Kişi - İlan Numarası: 310182

Bingöl Merkez 60 Kişi - İlan Numarası: 310185

Adıyaman Merkez 2000 Kişi - İlan Numarası: 310182

Mardin Artuklu 30 Kişi - İlan Numarası : 310276

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvuruda bulunmak isteyenler için açıklama geldi. Başvurular İŞKUR'un resmi internet sayfası üzerinden yapılabileceği gibi ALO 170 iletişim hattından da gerekli müracaat yapılır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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