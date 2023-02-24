Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere destek verilmeye devam ederken farklı başlıklar altında nakit ödemeler yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2023 yılına girilmesiyle beraber destek tutarlarını yapılandırdı. İŞKUR ile yapılan iş birliğiyle beraber sosyal yardım modellerinde farklılığa gidildi. Bakanlık tarafından işe yönlendirme ve işe alım başlıkları altında farklı tutarlarda nakit destek sağlandı. İşte, bakanlıktan işe yönlendirme ödemelerine ilişkin detaylar... İŞKUR, ile yapılan iş birliğiyle beraber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere senede 3 kere şartıyla beraber nakit destek veriliyor. Bakanlık çalışabilir olarak incelenen ve İŞKUR'a bildirilen ihtiyaç sahiplerinin kurum tarafından bir işe yönlendirilmesi durumunda asgari ücrete yüzde 10 oranında nakit destek verileceği duyuruldu.
Finans
24 Şubat 2023 - 18:30
İşkur'a kayıt yaptıranın banka hesabı şenlenecek: Formu dolduran 2.850 TL nakit destek alacak!
Yeni yılla beraber asgari ücret ve maaşlara zam gelirken devlet sunduğu ödeme hizmetlerini güncelledi. Bu durumda yapılan maaş zamları sonrasında Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından sosyal destek duyurusu geldi. İşte, İŞKUR'dan vatandaşlara nakit destek.
Finans
24 Şubat 2023 - 18:30