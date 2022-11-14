İŞKUR açıkladı! O belediye için KPSS şartsız tam 231 personel alınacak! Bu şartları taşıyorsanız başvuru tarihini kaçırmayın

ALIM YAPILACAK KADROLAR

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU TARİHLERİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi personel ile memur alımları ilanı İŞKUR üzerinden yayınlandı. 231 kişi için açılan kadrolara alımlarda KPSS şartı aranmıyor. Bu doğrultuda 8 ayrı kadroya personel ile memur alımı gerçekleştirilecek.1 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı, 1 Rehber Öğretmeni, 2 Görsel Sanatlar Öğretmeni, 3 Ziraat Mühendisi, 1 Biyolog, 1 Kimyager, 7 Büro Memuru, 215 Biyosidal Ürün UygulayıcısıAlımlarda adaylardan genel ve özel nitelikler aranacak. Bu doğrultuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddenin A Bendinde yer alan 1, 4, 5, 6, 7 ve 8. maddede yer alan şartlar aranacaktır. Söz konusu maddede yer alan şartlar şunlardır, " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak"Aynı zamanda hiçbir sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık ya da emekli maaşı alınmıyor olması, minimum lise, ön lisans ve lisans mezunu, tercihen B sınıfı sürücü belgesinin olması gerekiyor.Başvuru yapacak adaylar başvuru işlemlerini gerekli olan evraklara 15 Kasım 2022'ye kadar bizzat yapmalılar. Başvuru esnasında adaylardan istenen evraklar şunlardır; nüfus cüzdanının kopyası, diploma ya da mezuniyet belgesi, iki tane fotoğraf, askerlik durumunu gösteren belge, iş başvuru formu, adli sicil kaydı, ikametgah ve vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi, mesleki yeterlilik, ustalık, iş tecrübesi gibi belgeler.