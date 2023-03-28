İŞKUR acil KPSS şartsız tecrübesiz personellerini arıyor! 18 yaş üstü herkes başvurabilir... Tam 38 ilde 8.500 - 10.500 TL maaşla hastaneye, bankaya, kamuya personel alınacak







İŞKUR'DAN YENİ İŞ İLANI GELDİ!







İŞKUR kamuya alım yapacak. KPSS şartı olmaksızın, o yaş aralığında olan kişiler için iş ilanı yayımladı. Ödenecek maaşlar, iş detayları, koşullar belirlendi. İş sahiplerine ödenecek miktar nedir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.İŞKUR iş ilanlarında bulundu. Bir çok kategoride personel alımı gerçekleştirilecek. Şartlar belirlendi. Başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru detayları açıklandı.İŞKUR KPSS şartı olmaksızın, tecrübesiz personel alımı gerçekleştirecek. İş ilanı için 18-45 yaş aralığı şartı bulunmaktadır. Bekçi, hemşire, elektrikçi, büro, temizlik, güvenlik personeli için iş ilanları yayımlandı. Başvurular online gerçekleştirilecektir. Şartları sağlayanlar başvuruda bulunabilecek. 38 il için 8.500- 10.000 TL arasında maaş yatırılacaktır. İlkokul mezunu, emekli fark etmeksizin başvuruda bulunabileceklerdir. Hastane, banka, kamu alanlarına personel alımı olacaktır. 27 Mart 2023 tarihi İstanbul ve Antalya illerinde Çarşı ve Mahalle Bekçisi personeli alınacaktır. Aynı zamanda hemşire, ebe, diyabet hemşiresi alımı gerçekleştirilecektir. Kamu ve özel sektör için gerçekleştirilecektir. İŞKUR iş ilanlarından yararlanabilmek için öncelikle kayıtlı kullanıcısı olmalısınız. Kurum portalına üye olunmalıdır. Doğru bilgilerle eksiksiz tamamlanmalıdır. Eğitim ve meslek bilgileri yazılmalıdır. 14 yaşını doldurmuş olan kişiler başvuruda bulunabileceklerdir. Kayıtlar için beyan alınacaktır. Engelli olan vatandaşlarımız gerekli belgeleri sunmaları halinde başvuruları geçerli sayılacaktır. 'Erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporu' 'Erişkinler için terör, kaza ve yararlanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporu' 'Çocuklar için özel gereksinim raporu' sunulması gerekmektedir. Engelli kaydı oluşturmak isteyenler İŞKUR İl Müdürlüğüne ibraz ederek gerekli belgeleri sunmaları ve onaylatmaları gerekmektedir. İşte çalışma engeli olanların raporları geçerli sayılmayacaktır. Öncelikli olarak başvuruda bulunmak isteyenler öncelikli olduğunu beyan eden belgeyi sunmaları gerekmektedir. İŞKUR İl Müdürlüğüne belgeleri sunmaları ve onaylatmaları şarttır. Aksi durumda normal statüde yer alacaklardır.