İŞKUR 112 bin kişiyi işe alacağını açıkladı. Bu açık pozisyonlar, çeşitli pozisyonlar için personel alınacağını ancak ilgili adayların İŞKUR'a girdikten sonra e-Devlet bölümünden kayıt yaptırarak bu pozisyonlara başvurabileceklerini vurguladı. Söz konusu pozisyonlara en az ilkokul mezunu adayların başvurabileceği kaydedildi ve açık kontenjanlara göre özel koşulların olabileceği açıkça belirtildi. İŞKUR 112.000 İşe alım için incelenen detaylar şöyle..
KAMU PERSONELİ
11 Eylül 2022 - 18:09
İŞKUR aracılığı ile KPSS şartsız dev işçi ve personel alımı! İlkokul mezunu olanlarda başvurabilir! İşte personel alımında gerekli şartlar
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından şirketin internet sitesine çok sayıda önemli ilan verildi. Bu duyuruların bir parçası olarak şirket, toplam 112.000 kişiyi istihdam edeceğini söyledi. İşte bu ilanlarla ilgili bazı ilginç detaylar...
KAMU PERSONELİ
11 Eylül 2022 - 18:09
EDİTOR
İlginizi Çekebilir