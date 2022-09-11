KAMU PERSONELİ
11 Eylül 2022 - 18:09

İŞKUR aracılığı ile KPSS şartsız dev işçi ve personel alımı! İlkokul mezunu olanlarda başvurabilir! İşte personel alımında gerekli şartlar

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından şirketin internet sitesine çok sayıda önemli ilan verildi. Bu duyuruların bir parçası olarak şirket, toplam 112.000 kişiyi istihdam edeceğini söyledi. İşte bu ilanlarla ilgili bazı ilginç detaylar...

KAMU PERSONELİ
11 Eylül 2022 - 18:09
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İŞKUR aracılığı ile KPSS şartsız dev işçi ve personel alımı! İlkokul mezunu olanlarda başvurabilir! İşte personel alımında gerekli şartlar
İŞKUR 112 bin kişiyi işe alacağını açıkladı. Bu açık pozisyonlar, çeşitli pozisyonlar için personel alınacağını ancak ilgili adayların İŞKUR'a girdikten sonra e-Devlet bölümünden kayıt yaptırarak bu pozisyonlara başvurabileceklerini vurguladı.

Söz konusu pozisyonlara en az ilkokul mezunu adayların başvurabileceği kaydedildi ve açık kontenjanlara göre özel koşulların olabileceği açıkça belirtildi. İŞKUR 112.000 İşe alım için incelenen detaylar şöyle..

İŞKUR aracılığı ile KPSS şartsız dev işçi ve personel alımı

KPSS şartı aranmayacak!

Şu anda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün İŞKUR web sitesinde 112.000 açık pozisyon bulunmaktadır. Bu yeni pozisyonlar için başvurular 31 Ağustos'tan itibaren kabul edilecektir. Personel özel sektörden temin edilmekte, dolayısıyla KPSS aranmamaktadır.

Başvuru sahiplerinin belirli şartları taşıması gerekiyor. Genel şartları taşıyan adayların başvurdukları ilana göre belirlenen özel şartları da sağlaması gerekecektir. Bu koşullar şu şekilde açıklanmıştır:

- TC vatandaşı olmak

- En az 18 yaşında olmak

- En az ilköğretim mezunu olmak (bu şart ilanlara göre değişkenlik gösterebilir)

- Çalışmalarını engelleyecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

- Çalışanların iletişim becerilerinin yüksek olması

- Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

- Aktif ve dinamik çalışabilmek

- Kamu haklarından mahrum olmamak

- Adli sicil kaydının temiz olması

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Yüksek maaşla personel alınıyor! Yaş şartı yok, ilkokul mezunu olmak yeterli! 24 bin 469 kişi alınacak, son başvuru tarihi ise...
Yüksek maaşla personel alınıyor! Yaş şartı yok, ilkokul mezunu olmak yeterli! 24 bin 469 kişi alınacak, son başvuru tarihi ise...
Tam 4 bin 147 işçi alınacak! Bakanlık iş alım başvuru şartlarını duyuruldu… İşte kadrolar ve şartlar
Tam 4 bin 147 işçi alınacak! Bakanlık iş alım başvuru şartlarını duyuruldu… İşte kadrolar ve şartlar
Memur olmak artık kolay! 2108 memur alımı başladı tercih yapın işe başlayın! 2108 memur alım kılavuzu yayınlandı
Memur olmak artık kolay! 2108 memur alımı başladı tercih yapın işe başlayın! 2108 memur alım kılavuzu yayınlandı
Türk Kızılayı'nda proje memuru eksiği! Türk Kızılayı proje memur alım ilanı
Türk Kızılayı'nda proje memuru eksiği! Türk Kızılayı proje memur alım ilanı
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 19 bin 969 memur alımı yapılacak! Memur olabilmek için hangi şartları sağlamak gerekiyor? Alım yapılacak olan bölüm ve kontenjanlar
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 19 bin 969 memur alımı yapılacak! Memur olabilmek için hangi şartları sağlamak gerekiyor? Alım yapılacak olan bölüm ve kontenjanlar
Adalet Bakanlığı'ndan 221 kişiye istihdam! Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları başladı! Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alımı başvuru şartları
Adalet Bakanlığı'ndan 221 kişiye istihdam! Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuruları başladı! Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alımı başvuru şartları
Son Haberler
'10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' derken tanımıştık onu! Gazoz reklamının minik yıldızı görenler şaşırıp kalıyor!
'10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' derken tanımıştık onu! Gazoz...
Bu işlemi yapmayan büyük ceza ödeyecek! Ehliyetiniz var ise mutlaka yapmalısınız! İçişleri Bakanlığı işlemleri başlattı!
Bu işlemi yapmayan büyük ceza ödeyecek! Ehliyetiniz var ise mutlaka...
Kimliği ile PTT'ye giden bu yardımdan faydalanıyor! Ailede kaç kişi yaşıyorsa ödeme miktarı ona göre! Başvuru şartlarını inceleyip hemen başvurmak için hızlı davranın!
Kimliği ile PTT'ye giden bu yardımdan faydalanıyor! Ailede kaç kişi...
Afrodit'in itirafı şok etti! Yeşilçam güzeli Banu Alkan'ın itirafını duyan yok artık diyor!
Afrodit'in itirafı şok etti! Yeşilçam güzeli Banu Alkan'ın itirafını...
2.246 lira taksitle ev mi olur demeyin!Toki sıfır konut kampanyasını başlattı! Düşük taksitli konut kampanyanın bitiş tarihi yaklaşıyor! Acele edin
2.246 lira taksitle ev mi olur demeyin!Toki sıfır konut kampanyasını...
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)
Aile ve Sosyal Hizmetler'den çocuklu ailelere müjde geldi! Okula başlayacak çocuklu aileler için sosyal destek açıklandı! 2 Bin 337 TL ödeme için bu şartlar aranıyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler'den çocuklu ailelere müjde geldi! Okula başlayacak...
Esra Ezmeci bile itiraf karşısında şaşırıp kaldı! '1 gecede 3 kez ilişkiye giriyorum, çok yoruluyorum' dedi ve paylaştı! İşte şaşırtan itiraf
Esra Ezmeci bile itiraf karşısında şaşırıp kaldı! '1 gecede 3...
Rüzgar tersine esmeye başladı! 2.el otomobil fiyatları şaşırtmaya devam ediyor! Acele edin şimdi aldınız aldınız! Artış başlıyor
Rüzgar tersine esmeye başladı! 2.el otomobil fiyatları şaşırtmaya...
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı'
MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu, 4 asker...
Borsada sert yükseliş! Bankacılık hissesi olan yaşadı! İşte borsada en çok kazandıran o bankalar
Borsada sert yükseliş! Bankacılık hissesi olan yaşadı! İşte borsada...
Uzman isimden yeni altın açıklaması geldi! Dinlemeyen bin pişman
Uzman isimden yeni altın açıklaması geldi! Dinlemeyen bin pişman
Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Eskişehir’de iki otomobil çarpıştı
Eskişehir’de iki otomobil çarpıştı
Bakanlıktan dev eğitime destek! Tam 223,7 milyon lira kaynak! Anne ve babalar bu desteklerden yararlanabilirsiniz!
Bakanlıktan dev eğitime destek! Tam 223,7 milyon lira kaynak! Anne ve...