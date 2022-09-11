İŞKUR aracılığı ile KPSS şartsız dev işçi ve personel alımı! İlkokul mezunu olanlarda başvurabilir! İşte personel alımında gerekli şartlar

KPSS şartı aranmayacak!

İŞKUR 112 bin kişiyi işe alacağını açıkladı. Bu açık pozisyonlar, çeşitli pozisyonlar için personel alınacağını ancak ilgili adayların İŞKUR'a girdikten sonra e-Devlet bölümünden kayıt yaptırarak bu pozisyonlara başvurabileceklerini vurguladı. Söz konusu pozisyonlara en az ilkokul mezunu adayların başvurabileceği kaydedildi ve açık kontenjanlara göre özel koşulların olabileceği açıkça belirtildi. İŞKUR 112.000 İşe alım için incelenen detaylar şöyle..Şu anda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün İŞKUR web sitesinde 112.000 açık pozisyon bulunmaktadır. Bu yeni pozisyonlar için başvurular 31 Ağustos'tan itibaren kabul edilecektir. Personel özel sektörden temin edilmekte, dolayısıyla KPSS aranmamaktadır. Başvuru sahiplerinin belirli şartları taşıması gerekiyor. Genel şartları taşıyan adayların başvurdukları ilana göre belirlenen özel şartları da sağlaması gerekecektir. Bu koşullar şu şekilde açıklanmıştır: - TC vatandaşı olmak - En az 18 yaşında olmak - En az ilköğretim mezunu olmak (bu şart ilanlara göre değişkenlik gösterebilir) - Çalışmalarını engelleyecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak - Çalışanların iletişim becerilerinin yüksek olması - Vardiyalı çalışmaya uygun olmak - Aktif ve dinamik çalışabilmek - Kamu haklarından mahrum olmamak - Adli sicil kaydının temiz olması