İŞKUR bu şartları taşıyana hibe veriyor: 75.000 TL'ye yükseldi!

















İş kurmakta en büyük sorunlardan birisi de sermaye yetersizliğidir. Devlet en sonunda vatandaşın sesini duydu. İŞKUR ile anlaşma sağlayarak iş kurmak isteyen vatandaşa 75 bin TL'ye varan hibe desteği verecek. Peki bunlardan kimler faydalanabilecek? Merak edilenler haberimizde.İş yeri açmak isteyen vatandaşa geri ödemesiz hibe desteği sağlanacak. Fakat planı olan vatandaştan girişimcilik belgesi talep edilecek. Belirli bir süre girişimcilik çalışmaları yapılmış olması şartı gerekmektedir.Projesi olan ve girişimcilik belgesini onaylanmış olan her vatandaşımıza 75 bin TL ödeme sağlanacaktır. Yaş sınırı olarak en az 18 yaşında ve Türkiye Vatandaşlığı bulunuyor olması şartı bulunmaktadır. Bunun yanında vatandaş eskiden hüküm giymemiş olması gerekmektedir. Fakat davası açıklanmamış ya da sonrasında serbest bırakılan vatandaş bu destekten faydalanabilecektir. Başvuracak vatandaşın iş yerinin olmaması şartı da bulunmaktadır. Eskiden hüküm yemiş vatandaşın hibe desteğinden yararlanabilmesi için bazı şartlar vardır. Şartlar şu şekildedir: - Terör örgütlerine üye olmuş ve hüküm giymemiş kişiler -Cinsel saldırıda bulunmuş hüküm giymemiş olanlar - İsteyerek işlenmiş suçtan 1 yıldan fazla hapis yatmamış olmak -18 yaşından büyük olan kişiler başvuru yapabilir. -İŞKURA kayıt yapan kişiler başvurabilir. -Kuracağı işin mesleği ile ilgili ustalık belgesine sahip olmalıdır. -KOSGEB girişimcilik sertifikasını almış olmalıdır. -SGK ya başka bir kurumdan emekli aylığı olmamalıdır. -Dolandırıcılık suçu ya da rüşvet suçu olmamalıdır. -Devlete ait olan sırları dışarıya açık etmekten ötürü hüküm giymemiş olmalıdır. -Devletin ve anayasanın düzenini bozmaktan dolayı suç işlememiş olmalıdır. Eskiden hüküm giymiş olsa bile bu şartları taşıyan vatandaşlar kendi işlerini kurabilmek için Hibe desteğinden faydalanabilme hakkına sahip olabileceklerdir.