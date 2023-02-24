İŞKUR büyük personel alımını başlattı! 18-46 yaş arası hemen başvursun: KPSS yok, sınav yok!

TYP temizlikçi, güvenlik ve belediye...
Şubat ve Mart ayları boyunca İŞKUR web sitesi üzerinden yeni iş ve işçi alım ilanları verildi. İş arayanlar kendi mesleklerine yönelik iş ilanlarına bakarak araştırmaya başladı. iŞKUR'da şu anda 90.000'in üzerinde açık pozisyon bulunuyor.
İŞKUR Subat- Yeni çalışan arayışları Mart ayında hız kazandı İŞKUR kayıtları ile milyonlarca iş arayan, işgücündeki açık pozisyonları arıyor. Kamu ve özel sektördeki pozisyonları doldurmak için belirli tarihlerde personel alımları yapılıyor. İş arayan birçok vatandaş da yayınlanan açıklamaları yakından takip ediyor ve en son yapılan açıklamalarda binlerce işçi ve personele ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor. İŞKUR'un personel alımına yönelik en son iş ilanları aşağıda.
İşe Alım Başladı Depremin etkilerini azaltmak için Kahramanmaraş depremlerinin arkasından deprem bölgelerinde hayata geçirilen adımlar kapsamında İŞKUR, Toplum Yararına Program kapsamında afet bölgesi valiliklerine 16.000 kontenjan dağıttı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerinde çeşitli adımlar atıldı. Depremin etkilerini azaltmak için İŞKUR, acil durum bölgesindeki valiliklere, depremden etkilenen iller için 16.000 Toplum Yararına Program (TYP) kontenjanı verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2.950 açık kontenjanı bulunuyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın afet bölgesindeki kuruluşlarından diğer illere taşınan engelli, kadın ve yaşlılara hizmet götürmek üzere 30 il için 1.750 kişi, Aydın ve Mersin valiliklerine taşınan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1.200 kişi olmak üzere toplam 18.950 kişilik Toplum Yararına Program kontenjanı tahsis edildi.
DSi Personel Alımı ve Başvuru TarihleriDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumu Kamu Personeli alımı için ilan yayımladı. Başvurular 20 ile 24 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.
Başvurular Nasıl Yapılır?İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuru yapmak için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikisilanAra.aspx adresine giriş yapın, kutucuğa "DSi" yazın ve arama seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara girin. Başvuru şartlarını sağlıyorsanız "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu yapın.
Et ve Süt Kurumu Personel AlımıDenizli Et Kombinast Müdürlüğü, Eski Hükümlü adaylar içerisinden 1 Beden işçisi alacak.
Açık Pozisyonlar:Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 1 Acil Sağlık Hizmetleri Öğretmeni 1 Acil Tıp Teknisyeni 21 Açkı ve Polisaj Tezgah Operatörü-Metal işciliği 51 Ağ Teknolojileri Uzmani 1 Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hizarci-Keresteci) 13 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 2 Ağaç İşleri Teknikeri 6 Ağaç isleri Teknisyeni 5 Ağaç Palet İmalatçısı 10 Ağartma ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) 1 Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 4 Ağız ve Diş Saglığı Sağlık Teknikeri 1 Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 2 Ahırcı (Hayvan Bakan ve Ahırları Temizleyen) 1 Ahşap Ambalaj İşçisi 8 Ahşap Boyama ve Vernikleme Eleman 78 Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 7 Ahşap Doğrama İmalatçısı 10 Ahşap Doğrama Montaj Eleman 3 Ahşap Doğrama ve Kaplamacısı 1 Ahşap Ev imalatçisi 2
Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı 1 Ahşap İskelet Montaj Eleman 3 Ahşap İskeletçi 24 Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 27 Ahşap İşleme Makineleri Operatörü 13 Ahşap Kalıpçı 15 Ahşap Kapı İmalatçısı 8 Ahşap Kaplama Pres Operatörü 2 Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 29 Ahşap Mobilya İmalat Ustası 203 Ahşap Mobilya İmalatçısı 161 Ahşap Montaj Eleman 48 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 390 Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Eleman 6 Akrilik iplik Üretim iscisi 2 Akrilik Tezgah Ustasi 12 Akrobat 20 Aksesuar Sefi (Tekstil) 6 Alakart Asçısı 12 Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 6 Alçı Leva Uygulayıcısı 6 Alçı Sıva Uygulayıcısı 9 Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı 3 Almanca Öğretmeni 9 Ambar/Depo Görevlisi 899 Ambulans Sürücüsü 5 Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri 5 Anestezi Sağlık Teknikeri 5 Anketör 3 Antrenör 2 Apartman idarecisi 1 Ara Ütücü 32 Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü 1 Araç Kabul Görevlisi 4 Arag Muayene istasyonu Teknisyeni 12 Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü 2 Araç Üstü Vinç Platform Operatörü 7 Arama Motor Optimizasyonu (SEO) Uzmani 3 ARGE Elemanı 27 ARGE Sefi 4 Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 312 Asma Tavan Ustası (Metal) 1 Asçı 642 Asçı (Özel Hizmet) 2 Asçı Yardımcısı 418 Aşçı (Yöresel Mutfak) 7 Aşçıbaşı 9 Aşçıbaşı Yardımcısı 5 Ateşçi (Dinamitçi) 1 Atık Isı Kazanı Operatörü 3 Atıksu Arıtma Operatörü 6 Atıksu Arıtma Tesisi Tesis Sorumlusu 1 Av Tüfeği Montaj İşçisi 11 Avize imalatçisi 7 Avukat 9 Ayakçı (Tekstil) 29 Ayakkabı El Montajcısı 18 Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri 4 Bahçivan 100 Bakım Onarım Mühendisi 4 Balık Temizleme İşçisi 148 Balıkçı Gemisi Kaptanı 1 Balyalama Pres Operatörü 5 Bambu Mobilya İmal İşçisi 2 Bankacılık Meslek Elemanı 7 Bankacılık ve sigorta Meslek Eleman 20 Bant elemani 4 Bant Şefi (Tekstil) 13 Bantçı- maden 1 Bar Kaptanı (Otel) 1 Bar Servis Eleman 2 Barkodçu 2 Barmen-Barmaid 9 Basınla İlişkiler Görevlisi 1 Bask Operatörü - Tekstil 25 Bas Laborant/Kimya Laboratuvari Sorumlusu 2 Bas Mühendis 1 Battaniye/Nevresim Katlama iscisi 2 Baz istasyonu Montaj Eleman 3 Beden Editimi ve Spor ögretmeni 16 Beden iscisi (Genel) 18870 Bilgisayar Teknolojisi Ve Programlama Teknikeri 3 Bilgisayarl Makine (CNC Operatörü ) 287 Bilgisayarl Makine imalati / Bilgisayarl Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni 1 Bilgisayarl Modelist/Bilgisayarl Kalip Operatörlügü 2 Bilgisayarl Muhasebe Eleman 98 Bilgisayarh Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemani 4 Bilisim Personeli 4 Bilisim Teknolojileri Teknisyeni 3 Bilisim Uzmani 3 Bina Bakimcisi 6 Bina Dis Yüzey Temizleyicisi 1 Bireysel Emeklilik Aracisi 1 Bireysel Isitma Tesisatcisi 2 Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montai ve Servis Eleman 25 Boru Taslama Tezgahr iscisi 35 Borverk (Bohrwerk) Operatörü 111 Boya Dolum ve Ambalajlama iscisi 9 Boya Hazirlayici (Tekstil) 2 Boya Mutfagi Elemani 4 Boya Renk Ayar Elemani 4 Boya Teknikeri 11 Boya Üretim Operatörü 11 Boya Üretimi Sorumlusu Yöneticisi 1 Boya Üretimi Ve Uygulama Teknisyeni 2 Boyaci Ve Yüzey Hazirlamaci/Yapi Dekorasyoncusu 3 Boyahane Tesis Takip iscisi 20 Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil 13 Büfeci 1 Büro iscisi 201 Büro Makineleri Bakim Ve OnarimcIsI 1 Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni 5 Büro Memuru (Dis Ticaret) 6 Büro Memuru (Genel) 1053 Büro Memuru (idari isler) 23 Büro Yönetimi Elemani 4 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistani Meslek Elemani 137