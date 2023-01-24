İŞKUR çalışmayanların cebini dolduracak! Ayda 6.345 TL maaş ödenecek: Şartlar belli oldu







İŞKUR MESLEK KURSLARI NEDİR, NASIL BAŞVURU YAPILIR?







Ev hanımları nasıl faydalanabilir?

BAŞVURU KOŞULLARI

Lisans programları kariyer adayları için faydalar sunarken, aynı zamanda çalışan profesyonellerin becerilerini daha da geliştirmek için fırsatlar sunar. Kurs almak isteyen ev hanımlarına günlük 211,55 TL ödeneceği açıklandı. Ayrıca kurs eğitimini tamamladıktan sonra aylık 6.346 TL'ye varan hibeden yararlanabilirsiniz. Bu yardımların koşulları ve detayları İŞKUR resmi internet sitesinde yer almaktadır. 2023'te İŞKUR, ev hanımlarına çalışma ve iş için öğrenme konusunda eğitim yardımı sağlayacaktır. Meslek edinmek isteyen iş arayanlar, öğrenciler ve ev hanımları İŞKUR tarafından verilen kurslara katılarak eğitimlerden faydalanabilmektedir. Kurs kapsamında, katılımcı kadınlar belirli bir ücret karşılığında zanaatı öğrenebilirler. İŞKUR bu yardımlar için bazı şartlar istedi.meslek kursları İŞKUR tarafından yürütülen eğitim kursları olarak bilinir. Bu kurslar, kariyer edinmek isteyen kadınlara iş bulmak için fırsatlar yaratırken, profesyonellerin bu konudaki becerilerini daha da geliştirmelerine yardımcı oluyor. İŞKUR, düzenli olarak kurslar açar ve stihdam yaratarak becerilerini geliştirmek isteyenlere fayda sağlamaktadır. Bu kursların detayları İŞKUR resmi internet sitesinde veya İŞKUR Merkezi'nde mevcuttur.Yeniden tasarlanan uygulama sayesinde ev hanımları mesleği öğrenme avantajına sahip oluyor. İŞKUR tarafından yürütülen bu eğitimler, ev hanımlarının hem mesleği öğrenmelerine hem de aylık 6.346 TL harçlık kazanmalarına yardımcı oluyor. İŞKUR tarafından yürütülen mesleki eğitim kursları için farklı lokasyonlarda ve farklı tutarlarda ödeme yapılabilmektedir. İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin bu tanımlara göre mesleki eğitim alma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu uygulamalar farklı yerleri ve farklı mesleki eğitimleri anlatıyor. Program hakkında daha fazla bilgi için lütfen İŞKUR resmi web sitesini ziyaret edin veya İŞKUR Merkezi'ne başvurun. Mesleki kurslar İŞKUR tarafından yürütülen bir eğitim destek platformudur. Bu kurslar, meslek öğrenmek isteyenlere mesleki eğitim imkânı sağlarken, meslek sahibi olanların da becerilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor. Kursa katılanlar, haftada en az 6 gün devam eden, günde yaklaşık 5-8 saat eğitim almaktadır. Toplam kurs süresi minimum 30 saat, maksimum 45 saat ve maksimum 160 gündür. Bu mesleki eğitim kurslarına başvurmak isteyenlerin İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşıması gerekmektedir. Başvurular 81 ilde yer alan İŞKUR merkezleri veya İŞKUE e-Şube aracılığıyla yapılabilir. Başvuru süresi ve tarihleri ​​İŞKUR üzerinden gönderilecek olup, gerekli bilgileri İŞKUR'un resmi internet sitesinden kontrol edebilir veya İŞKUR merkezine başvurabilirsiniz.Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumlarına başvurmak isteyen herkesin İŞKUR üzerinden başvuru şartlarını tamamlaması gerekmektedir. Bu koşullar altında; * İŞKUR'a kayıtlı işsiz olarak görünmek * 15 yaşında veya daha büyük olmalı * İşverenin eşi veya akrabası olmamak * Emekli gibi görünmüyor olması * Kursa katıldığınız tarihten önceki bir yıl içinde, programın düzenlendiği işverenin vergi kanununda sayılan bir meslekte sigortasız olmanız halinde, kurum tarafından aynı mesleği tamamlamamış sayılmazsınız. * Programa katılmamanın herhangi bir cezası yoktur. * İş talep şartları ve iş şartlarının sağlanması gerekmektedir.