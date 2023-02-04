KAMU PERSONELİ
04 Şubat 2023 - 18:45

İŞKUR'dan 15.000 TL maaşla iş ilanları yayımlandı! 15-55 yaş arası dikkat: Bu meslekleri yapacak personeller aranıyor!

"İŞKUR, 15 yaşından büyük herkes için 7.852 TL ile 17.014 TL arasında bir harçlık veriyor!"

KAMU PERSONELİ
04 Şubat 2023 - 18:45
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İŞKUR'dan 15.000 TL maaşla iş ilanları yayımlandı! 15-55 yaş arası dikkat: Bu meslekleri yapacak personeller aranıyor!
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İŞKUR 15 yaş üzeri herkese 7.852 TL – 17.014 TL arası harçlık veriyor! Lokum gibi ödemeler başladı! SGK kapsamında iş müracaatı gerçekleştirdikten sonra prim ödemeleri 30 gün üzerinden yapılmaktadır. Bu 30 gün prim ödemesi yapılanlara detaylı faydalar sağlanmaktadır. Bu faydalar vatandaşın emeklilik hakkı kazanması olarak da ifade edilmektedir. 30 gün derli toplu olarak primi ödenen bireylerin iyi bir emeklilik maaşı alacaklarını söylemek olası olacaktır. Düzenli yatırılan primler maaşın yüksek olmasını sağlayacaktır. Avantajlı emeklilik haklarına sahip olabilirsiniz. İşte detayları!

"Ani olarak birden fazla işyerinde çalışan işçilerin 30 günden fazla olan prim gün sayıları, o anda işçiye fayda sağlamaz fakat yatan primler gelecekte emeklilik aylığı için olumlu etki yapar. Eğer iki işyerindeki yatan primler aylık SGK prim miktarı tavanını aşarsa, işçi %14'ü kendisine ait olan bu prim miktarını işçi kurumundan isteyebilir. İşçinin işten ayrılması durumunda işsizlik maaşı almak amacıyla, prim ödemelerinin belirli şartları yerine getirilmesi gereklidir...



işkur

15 Yaşı Üzeri Herkese İŞKUR Bu Ödemeyi Yapıyor

"15 yaşından büyük herkes, İŞKUR tarafından 7.852 TL ile 17.014 TL arasında bir harçlık ödemesi alabilir. Bu harçlık ödemesi için 15 yaşından büyük herkes başvurabilir. İŞKUR tarafından hazırlanan mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 49,08 TL ile 106,34 TL arasında bir harçlık verilir. Aylık bin 276 TL ile 2 bin 764 TL arasında bir ödeme alınabilir ve bu eğitim kurslarına isteğe bağlı sigortalılar, sosyal yardım, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı alanlar da katılabilir. Katılım için tek koşul 15 yaşını doldurmuş olmaktır...

Gençler Hem Meslek Sahibi Oluyor Hem Para Kazanıyor

"İŞKUR tarafından sunulan kurslar, gençlerin hem meslek edinmelerine hem de finansal sıkıntılarını ortadan kaldırmasına yardımcı olur. Kurslara katılan gençler, hem meslek sahibi olurlar hem de eğitim süresi boyunca cep harçlığı alırlar, böylece para sorunları yaşamazlar. İŞKUR tarafından sunulan bu imkanlar, gençlerin gelecekteki iş hayatlarına hazırlanmasına ve meslek sahibi olmalarına yardımcı olur."


EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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