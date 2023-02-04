İŞKUR 15 yaş üzeri herkese 7.852 TL – 17.014 TL arası harçlık veriyor! Lokum gibi ödemeler başladı! SGK kapsamında iş müracaatı gerçekleştirdikten sonra prim ödemeleri 30 gün üzerinden yapılmaktadır. Bu 30 gün prim ödemesi yapılanlara detaylı faydalar sağlanmaktadır. Bu faydalar vatandaşın emeklilik hakkı kazanması olarak da ifade edilmektedir. 30 gün derli toplu olarak primi ödenen bireylerin iyi bir emeklilik maaşı alacaklarını söylemek olası olacaktır. Düzenli yatırılan primler maaşın yüksek olmasını sağlayacaktır. Avantajlı emeklilik haklarına sahip olabilirsiniz. İşte detayları! "Ani olarak birden fazla işyerinde çalışan işçilerin 30 günden fazla olan prim gün sayıları, o anda işçiye fayda sağlamaz fakat yatan primler gelecekte emeklilik aylığı için olumlu etki yapar. Eğer iki işyerindeki yatan primler aylık SGK prim miktarı tavanını aşarsa, işçi %14'ü kendisine ait olan bu prim miktarını işçi kurumundan isteyebilir. İşçinin işten ayrılması durumunda işsizlik maaşı almak amacıyla, prim ödemelerinin belirli şartları yerine getirilmesi gereklidir...
KAMU PERSONELİ
04 Şubat 2023 - 18:45
İŞKUR'dan 15.000 TL maaşla iş ilanları yayımlandı! 15-55 yaş arası dikkat: Bu meslekleri yapacak personeller aranıyor!
"İŞKUR, 15 yaşından büyük herkes için 7.852 TL ile 17.014 TL arasında bir harçlık veriyor!"
KAMU PERSONELİ
04 Şubat 2023 - 18:45