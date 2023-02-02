İŞKUR'dan dev personel alımı! Bu illerde 11.850 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! KPSS şartı da yok







İLKOKUL MEZUNLARINA İŞ KAPISI







İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İŞKUR aracılığıyla ilk kez iş başvurusunda bulunacak kişilerin İŞKUR kaydı olması gerekmektedir. Kayıt olmak ise oldukça basit. İŞKUR kayıt kısmına giriş yaparak gerekli bilgilerin doldurulması kayıt olmak için yeterlidir.İŞKUR kapsamında ilkokul mezunu kişiler gelen iş imkanlarıyla birlikte iş sahibi olma fırsatı yakalıyor.TYP çerçevesinde MEB kadrosuna yapılacak olan personel alımlarına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat İŞKUR TYP iş ilanları kategorisinden devamlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Yalnızca uygulama alanı kısmını seçme ile de arama yapabilmektesiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yapıldığında güncel ilanlar karşınıza çıkıyor. TYP başvurusunda bulunmak için bireysel üye olarak giriş yapılması gerekiyor. Bireysel üye değilseniz; ilk olarak üye olma adımlarını yaparak İŞKUR Portal Sistemi'ne kayıt olmanız gerekiyor.Katılımcıların seçilmesinde 3 farklı yöntem uygulanmaktadır. Her programın niteliği doğrultusunda bu yöntemlerden hangisinin kullanılması gerektiği Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce belirlenmektedir. Noter kurası yöntemi Liste yöntemi %80 noter kurası, %20 liste yöntemi İstihdamında zorlukla karşılaşılan aşağıdaki gruplar birinci liste, bunlar dışında kalanlar ikincil liste olacak şekilde kadrolaştırılacaktır. Aşağıda bulunan grupların tümü birinci listeye dahil edilecek ve gruplar arasında öncelik sıralaması bulunmayacaktır. Birinci listede bulunan başvuru sahipleri başvurularını tamamlamalarının ardından 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olmayacaktır. Kadınlar 35 yaş üstü bireyler Engelliler Eski hükümlüler