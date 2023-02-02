KAMU PERSONELİ
02 Şubat 2023 - 14:30

İŞKUR'dan dev personel alımı! Bu illerde 11.850 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! KPSS şartı da yok

İşkur Personel alımı için birçok vatandaş araştırmalara başladı. İş sahibi olmayı hayal eden birçok vatandaş iŞKUR tarafından açılmış olan ilanları sıkı bir şekilde takip ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere İŞKUR Şubat ayı ilanlarını yayınlıyor. Detaylar haberimizde...

KAMU PERSONELİ
02 Şubat 2023 - 14:30
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İŞKUR'dan dev personel alımı! Bu illerde 11.850 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! KPSS şartı da yok
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İŞKUR aracılığıyla ilk kez iş başvurusunda bulunacak kişilerin İŞKUR kaydı olması gerekmektedir.

Kayıt olmak ise oldukça basit. İŞKUR kayıt kısmına giriş yaparak gerekli bilgilerin doldurulması kayıt olmak için yeterlidir.

İLKOKUL MEZUNLARINA İŞ KAPISI



İŞKUR kapsamında ilkokul mezunu kişiler gelen iş imkanlarıyla birlikte iş sahibi olma fırsatı yakalıyor.

TSK

DSİ

DİB

İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TYP çerçevesinde MEB kadrosuna yapılacak olan personel alımlarına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat İŞKUR TYP iş ilanları kategorisinden  devamlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Yalnızca uygulama alanı kısmını seçme ile de arama yapabilmektesiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yapıldığında güncel ilanlar karşınıza çıkıyor. TYP başvurusunda bulunmak için bireysel üye olarak giriş yapılması gerekiyor. Bireysel üye değilseniz; ilk olarak üye olma adımlarını yaparak İŞKUR Portal Sistemi'ne kayıt olmanız gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Katılımcıların seçilmesinde 3 farklı yöntem uygulanmaktadır. Her programın niteliği doğrultusunda bu yöntemlerden hangisinin kullanılması gerektiği Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce belirlenmektedir.

Noter kurası yöntemi

Liste yöntemi

%80 noter kurası, %20 liste yöntemi

İstihdamında zorlukla karşılaşılan aşağıdaki gruplar birinci liste, bunlar dışında kalanlar ikincil liste olacak şekilde kadrolaştırılacaktır. Aşağıda bulunan grupların tümü birinci listeye dahil edilecek ve gruplar arasında öncelik sıralaması bulunmayacaktır. Birinci listede bulunan başvuru sahipleri başvurularını tamamlamalarının ardından 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olmayacaktır.

Kadınlar

35 yaş üstü bireyler

Engelliler

Eski hükümlüler

İŞKUR

EDİTÖR
Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
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