İŞKUR'dan gençlere dev destek! 15 yaşını dolduranlara cep harçlığı verilecek! Başvuru şartları belli oldu!

GENÇLERE 4.125 TL HARÇLIK VERİLECEK. PEKİ KİMLER YARARLANIYOR?













İŞKUR NE KADAR HARÇLIK VERECEK?

İŞKUR milyonlarca gence maddi destek olacak bir paket açıkladı. Meslek edinmek isteyen gençlere iş kapısı imkanı sunulurken 15 yaşındaki herkes 4.125 para alacak.İş sahibi olmak isteyenler ekran başına. İŞKUR meslek edinmek isteyen gençler için meslek kursları açıyor. Bu kurslara başvuru yapan gençlere ise İŞKUR cep harçlığı verecek. Başvuru yapmak isteyen gençler için işte detaylar…2023 yılında İŞKUR’da gençler için adım attı. Meslek eğitim kursları ile gençler hem meslek edinecek hem de harçlık alacak. Meslek eğitim kurslarında sanayi sektöründeki kurslarda 137,51 TL ödeme yapılıyor. İŞKUR meslek edinme kurslarında gençler hem boş vakitlerini değerlendirecek hem de para sahibi olacak. İŞKUR il müdürlüklerinde ve İŞKUR resmi internet sayfasından başvurular alınacak. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularda gençler başvuru yapabilecek. Kursa katılacak gençler hem meslek sahibi olabilecek hem de cep harçlıklarını çıkarabilecek.