İŞKUR’dan herkese ödeme var! Ev hanımı, öğrenci, işsizler 7945 TL yardım alabilirsiniz! Mesleki eğitim kurslarına katıl parayı al! Şartlar ve detaylar belli oldu







İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI







MESLEK KURSLARINA KATILIM KOŞULLARI

EĞİTİM KURSLARININ SÜRESİ NE KADAR

İŞKUR bünyesinde yapılan mesleki eğitim kursları yapılıyor. Aynı zamanda bu kurslara katılım gösteren kişilere de ödeme yapılacağını duyurdu. Bütün bunlara ek olarak ev hanımlarına kreş desteği de verilecek. Belirlenen şartları sağlayan herkese bu ödemelerin yapılacağı açıklandı. Peki başvurular nasıl yapılacak? Konunun ayrıntıları yazının devamında.İŞKUR çoğu kişinin bildiği üzere iş arayan ve işçi arayan vatandaşlarımız için kolaylık sağlayan bir kurumdur. Bunların yanı sıra İŞKUR, mesleki eğitim kursları da vermeye devam ediyor. Kendisine bir meslek edinmek isteyen kişiler için oluşturulan bu kurslar katılım günden güne artıyor. Bu kurslara katılan kişilere bir avantaj daha sağlanacağı açıklanınca vatandaşlar sevindi. Açıklanan bilgi doğrultusunda bu kurslara katılan kişilere aynı zamanda ödeme de yapılacağı belirtildi. Bu maddi desteğin toplamda 7.945 TL'ye kadar ulaşacağı da açıklandı. Bu ödemeden yararlanabilmek için öncelikle İŞKUR'a üye olmak ve mesleki eğitim kurslarına da kayıt yaptırmak gerekmektedir. Mesleki eğitim kurslarında verilecek olan ödeme saat başına olarak hesaplanıyor. Ev hanımı, işsiz, ya da öğrenci herkes kurslara katılabilecekler. Ayrıca ödemelerin de PTT üzerinden verileceği açıklandı. Başvuruların ise İŞKUR şubelerinden ve resmi internet sitesi üzerinden yapılabileceği açıklandı.-15 yaşını doldurmuş olmak, -İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, -Seçilecek mesleğin gerektirdiği özel şartları sağlamak, -İş ve meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanmak, -Emekli olmamak, -Yüklenicinin birinci veya ikinci derece hısımı ya da eşi olmamak, -Kursa katılmama konusunda yaptırım uygulanmıyor olması gerekmektedir.İŞKUR tarafından meslek edinmeyi amaçlayan ve kişilere iş bulma imkanı da tanıyan mesleki eğitim kursları toplamda 160 günü geçmeyecek şekilde ayarlanıyor. Aynı zamanda kurs en az 5 saat en fazla ise 8 saat kurslara katılım göstermek mecburi olarak belirtildi. Haftalık katılım günü 6 günü geçmemek üzere en az 30 saat ve en fazla ise 45 saat olarak gerçekleştiriliyor.