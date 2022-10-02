28 Eylül 2022'de İŞKUR dış alımı başvuru kılavuzu yayınlandı. İŞKUR, kamu tesisleri için personel alacağını duyurdu. Ortalama maaşı 7000-8000 arasında olan personel istihdam edebilmek için adayların en az bir yıllık deneyime sahip olması gerekmektedir. Memurlar, İzmir İl Özel İdaresi tarafından istihdam edilmek üzere İŞKUR'un resmi internet sitesi aracılığıyla istihdam edilmektedir. 7000-8000 arası maaş ile personel alımı için işe alım koşulları açıklandı. İBB Grand Plaza Turizm İşletmeleri A.Ş, halka açık bir işe alım ilanına göre 1 Bilgisayar Teknisyeni alımı yapıyor.
GÜNDEM
02 Ekim 2022 - 11:18
İŞKUR'dan personel alım ilanı! Yaş şartı yok, ortalama 7000-8000 maaş! Başvuru şartları açıklandı..
İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlanan işe alım ilanına göre, İBB kuruma personel alımı yapıyor. Yaş sınırlaması olmaksızın deneyimli personel alımı yapılacağı açıklandı. Son başvuru tarihi bugün..
GÜNDEM
02 Ekim 2022 - 11:18
EDİTOR
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