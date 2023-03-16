İŞKUR devlet kurumlarına personel alacak! 18-47 yaş arasına şartlar duyuruldu: KPSS şartı kaldırıldı!







KAMU KURUMLARINA PERSONEL ALINACAK!







İŞKUR devlet kurumlarında personel alımı için başvuruları başlattı. İŞKUR internet adresi başvuru ekranından ulaşılabiliyor. Belirlenen pozisyonlarda iş ilanları açıldı. Başvuru şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.İŞKUR işsizliğe çare olmak, iş arayan vatandaşlara iş imkanı sunmak amacıyla kamu kurumları ve hastanelerde aracı olarak iş ilanı sunmaktadır. Hastaneler ve diğer kamu kurumlarında İŞKUR belirlenen pozisyonlarda iş ilanları sundu.İŞKUR internet adresinden başvuru ekranına gelerek başvurularınızı tamamlayabilirsiniz. KPSS şartı olmaksızın, 18-47 yaş aralığında olmanız yeterli olacaktır.İş ilanları arasında bulunan pozisyonlar; güvenlik görevlisi, hizmetli, aşçı, temizlik personeli gibi pozisyonlar yer almaktadır. Gerekli evraklar hazırlanarak işlemleri tamamlayıp takibe almalısınız. İŞKUR KPSS, tecrübe şartı olmadan iş imkanı sunmaktadır. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar şartları merakla araştırmaktadır. Fakat tek şart belirlenen yaş aralığında yer almanızdır. KPSS puanına gerek olmaksızın tecrübe aranmamaktadır. Bu şekilde gençlerimize istihdam sağlanacaktır. İşsizlik oranını da en aza indirmektedir.