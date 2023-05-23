İŞKUR duyurdu: Ehliyeti olanlara belediyelerden iş ilanı! O tarihte başlayan başvurular için son gün! KPSS şartı olmadan personel alımı

Belediyeler bünyesinde yapılacak alımlarda kadrolu şoför alımı yapılacağı haberi verildi. Başlıca aranan şartlarda ehliyet koşuluna bakılırken en az ilkokul mezunu olması gerekir. Kamuda şoför olarak çalışmak isteyenlere güzel haber gelirken 18-40 yaş aralığındakiler başvurulara başladı. İşte başvuru şartları ve detaylar haberimizde.
YÜK TAŞIMA ŞOFÖR BAŞVURU ŞARTLARI-MEB onaylı ileri sürüş sertifika sahibi olmak
-İlk yardım sertifikasının bulunması -C sınıfı ehliyetin olması -SRC-3 mesleki yeterlilik belgesinin olması. -Erkek adayların askerlikle ilişkisinin olmaması veya tecil ettirilmesi.