KAMU PERSONELİ
23 Mayıs 2023 - 13:00

İŞKUR duyurdu: Ehliyeti olanlara belediyelerden iş ilanı! O tarihte başlayan başvurular için son gün! KPSS şartı olmadan personel alımı

Ehliyeti olanlara müjdeli haber İŞKUR tarafından geldi. Belediye üzerinden kadrolu işçi alımı başlarken online başvuru için zaman daraldı. Kadrolu işçi olmak isteyenler başvuru şartlarını araştırırken kadrolar belli oldu. İşte tüm detaylar...

KAMU PERSONELİ
23 Mayıs 2023 - 13:00
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İŞKUR duyurdu: Ehliyeti olanlara belediyelerden iş ilanı! O tarihte başlayan başvurular için son gün! KPSS şartı olmadan personel alımı


Belediyeler bünyesinde yapılacak alımlarda kadrolu şoför alımı yapılacağı haberi verildi. Başlıca aranan şartlarda ehliyet koşuluna bakılırken en az ilkokul mezunu olması gerekir. Kamuda şoför olarak çalışmak isteyenlere güzel haber gelirken 18-40 yaş aralığındakiler başvurulara başladı. İşte başvuru şartları ve detaylar haberimizde.

YÜK TAŞIMA ŞOFÖR BAŞVURU ŞARTLARI

-MEB onaylı ileri sürüş sertifika sahibi olmak



-İlk yardım sertifikasının bulunması

-C sınıfı ehliyetin olması

-SRC-3 mesleki yeterlilik belgesinin olması.

-Erkek adayların askerlikle ilişkisinin olmaması veya tecil ettirilmesi.

belediyeler şoför alımı

YOLCU TAŞIMA ŞOFÖR ALIMI

En az D sınıfı ehliyete sahip olmak

-41 yaşını tamamlamamış olmak

-Gerekli eğitim düzeyinde olmak

-SRC-2 ve SRC-4 mesleki yeterlilik belgesinin olması.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Alımlar Balıkesir Edremit ilçesinde gerçekleşirken 22 Mayıs tarihinde başlayacak başvurular İŞKUR resmi internet sayfasından devam eder. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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