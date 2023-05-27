İŞKUR duyurdu: İlkokul mezunu olmak yeterli! 5.172 personel alımı için şartlar belli oldu! Bu fırsat kaçmaz







EN AZ İLKOKUL MEZUNU 5 BİN 172 TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALINACAK







5172 TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAK İLLER

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN

TEMİZLİK GÖREVLİSİ NE İŞ YAPAR?

İşsizliğin önüne geçmek adına kamu kurum ve kuruluşlarından ardı ardına istihdam haberleri geliyor. Detaylar haberimizde…İŞKUR temizlik personeli iş ilanları vermeye devam etti. Özel şirketler 5.172 temizlikçi alımı yapacağını açıkladı. Başvuru için ön koşul en az ilkokul mezunu olmaktır. Her şirketin başvuru gereksinimleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle adayların şartları dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.Şırnak, Adana, Manisa, Kocaeli, Gaziantep, Ankara, Antalya, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehire temizlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi.Temizlik personeli başvuruları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. İŞKUR kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra İlan Yayınla bölümündeki gerekli alanları doldurup aratarak ilgili satın alma işlemlerine başvurabilirsiniz.Bu, tüm temizlik ekipmanlarının partner firmaların çalışma prensipleri doğrultusunda doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağladığı şeklinde cevaplanabilir. Bu faaliyeti gerçekleştirirken çevre koruma mevzuatına, mesleki verimliliğe ve kalite standartlarına uymaya da dikkat etmeliyiz. Temizlik personelinin görevleri kapsamında işyerinde havalandırma sağlamak, Bu, temizlik ve süpürme görevlerini, yüzeylerdeki kiri ve tozu temizlemeyi, çalışma alanlarındaki çöpleri toplamayı, camları paspaslamayı ve zeminleri cilalamayı içerir. Bu görevi yerine getirirken kendi temizliğine özellikle dikkat etmelidir. Temizlik personeli süpürür, süpürmek için otomatik makineler kullanır, üretim alanlarını temizlemek için endüstriyel elektrikli süpürgeler kullanır ve temizlik sürecinde zarar görebilecek malzeme ve eşyaları korur. Büyük imalat şirketlerinin üretim alanlarının, yönetim binalarının ve dış cephelerinin genel temizliğinden sorumludur. Ofiste çalışan temizlik personeli tuvaletler, lavabolar, ofis camları dahil tüm yüzeyleri, tüm teknik ekipmanları, masa ve dolapları temizler. Makine ve ekipmanların temizliği, saha zeminlerinin toz, kir ve her türlü kirden temizlenmesi, üretim alanlarındaki lavabo ve tuvaletlerin temizliği, uygun hijyenin sağlanması için dezenfektanların kullanılması, atık depolama, tıbbi atık ve üretim atıklarını topluyoruz. Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken günlük, haftalık veya aylık temizlik programına göre çalışır. Tüm bu görev tanımlarının yanı sıra üstleri tarafından verilen görevleri de üstlenmekte ve yerine getirmektedir. Başvuru ve diğer detaylar için İŞKUR resmi sayfasını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 ziyaret edebilirsiniz.