EKONOMİ
25 Nisan 2023 - 10:15

İŞKUR ev hanımlarını maaşa bağlıyor! Ayda 5000 TL kazanacaklar: Yaş şartı yok!

İŞKUR tarafından ev hanımlarının yüzünü güldürecek haberler gelmeye devam ediyor. Ev hanımlarının 5 bin TL maaş alması mümkün! Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
25 Nisan 2023 - 10:15
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İŞKUR ev hanımlarını maaşa bağlıyor! Ayda 5000 TL kazanacaklar: Yaş şartı yok!
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Maddi zorlukların günden güne arttığı bu dönemde ev hanımları da ek gelir elde edebilmenin yollarını araştırıyor. Peki İŞKUR ev hanımlarına hangi şartlarda maaş bağlıyor? Başvuru nasıl yapılıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR EV HANIMLARINA MAAŞ BAĞLIYOR

Geliri olmayan ve evde olan kadınlar için İŞKUR tarafından maaş bağlama sistemi internet üzerinden merakla araştırılıyor. İŞKUR maaşlarından faydalanmak isteyen ve çalışma durumu olmayan kadınlar İŞKUR'un evden yapılabilecek iş ilanlarını yakından takip ediyor. 



İŞKUR Ev Hanımlarına Maaş

Ev hanımları İŞKUR üzerinden yayımlanan evden çalışma ilanları sayesinde 5 bin TL'ye kadar maddi gelir elde edebiliyor. İŞKUR üzerinden evde paketleme işi, evde davetiye katlama, evde nikah şekeri yapma gibi işler çok tercih ediliyor. Ancak bu işler için internet üzerinden çok fazla dolandırıcılık vakası olduğu için dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda ev hanımları İŞKUR meslek kurslarına katılarak hem meslek öğrenebiliyor hem de maddi gelir elde edebiliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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