İŞKUR gençlere kasayı açtı! Kayıt yaptıranlar 9.357 TL maaş alacak: İster günlük, ister aylık

Türkiye'nin kamu istihdam kurumu İŞKUR, işbaşı eğitim programlarına katılan gençlere ödenen harçlığı artırdı. Programlar, katılımcılara iş deneyimi kazanma, eğitim süresince günlük harçlık alma ve istihdam fırsatlarını güvence altına alma şansı sunuyor.
Programa Kimler Başvurabilir?
Program, bilişim, imalat ve diğer sektörlerde becerilerini geliştirmek isteyen 18-29 yaş arası gençlere açık. Tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler de, asgari MEB Hayat Boyu Öğrenme modülleri veya üniversite eğitim modülleri süresi ile uygun.
Yeni Ödeme Oranları Nedir? Günlük ödeme oranı iş arayan statüsündeki vatandaşlar için 327,18 TL, öğrenciler için 245,38 TL ve işsizlik ödeneği alanlar için 163,59 TL'ye yükseltildi. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme, kodlama gibi geleceğin mesleklerindeki programlar için ise günlük ödeme 359,90 TL'ye yükseldi.
Program Ne Kadar Sürüyor?Program, geleceğin meslekleri için en fazla 9 ay, bilişim ve imalat sektörlerinde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay süreyle uygulanabiliyor. Eğitim günde en az 5, en fazla 8 saat ve haftada en fazla 6 gün olarak planlanabilir.
Program Başka Ne Gibi Avantajlar Sunuyor?Katılımcılara aylık 9.357 TL cep harçlığı veriliyor ve program süresince genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanıyor.
Günlük Ödemeler:
- İş arayanlar
- Öğrenciler
- İşsizlik ödeneği alanlar
- Geleceğin meslekleri
İş Eğitimi Programlarına Nasıl Başvurulur ve Uygunluk KriterleriİŞKUR tarafından sunulan işbaşı eğitim programlarından yararlanmak isteyen kişiler, 81 ilin herhangi birinde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerini ziyaret edebilir. Başvurular ayrıca Kurumun İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerinden veya İŞKUR E-Branş üzerinden de yapılabilir. Hak sahibi olmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekiyor;
- İşsiz ve İŞKUR'a kayıtlı olmak
- En az 15 yaşını tamamlamış olmak
- İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak
- Emekli olmamış olmak
- Programa taahhüt tarihinden önceki 1 yıl içinde programa dahil olacak işverenin vergi numarası altındaki işyerlerinde sigortalı olmamak
- Aynı meslekte kurum tarafından düzenlenen bir kursu/programı tamamlamamış olmak
- Programa katılmadığı için yaptırım uygulanmamış olmak
- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanma şartlarını taşımak
- Bir kişi mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından en fazla 2 kez yararlanabiliyor, kurs ve programlardan yararlanan toplam kişi sayısı 3'ü geçemiyor.