İŞKUR gençlere kasayı açtı! Kayıt yaptıranlar 9.357 TL maaş alacak: İster günlük, ister aylık







Programa Kimler Başvurabilir?











Yeni Ödeme Oranları Nedir?



Program Ne Kadar Sürüyor?

Program Başka Ne Gibi Avantajlar Sunuyor?

Günlük Ödemeler:

İş arayanlar



Öğrenciler



İşsizlik ödeneği alanlar



Geleceğin meslekleri



İş Eğitimi Programlarına Nasıl Başvurulur ve Uygunluk Kriterleri

İşsiz ve İŞKUR'a kayıtlı olmak

En az 15 yaşını tamamlamış olmak

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak

Emekli olmamış olmak

Programa taahhüt tarihinden önceki 1 yıl içinde programa dahil olacak işverenin vergi numarası altındaki işyerlerinde sigortalı olmamak

Aynı meslekte kurum tarafından düzenlenen bir kursu/programı tamamlamamış olmak

Programa katılmadığı için yaptırım uygulanmamış olmak

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanma şartlarını taşımak

Bir kişi mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından en fazla 2 kez yararlanabiliyor, kurs ve programlardan yararlanan toplam kişi sayısı 3'ü geçemiyor.

İşverenlere Fırsat

Türkiye'nin kamu istihdam kurumu İŞKUR, işbaşı eğitim programlarına katılan gençlere ödenen harçlığı artırdı. Programlar, katılımcılara iş deneyimi kazanma, eğitim süresince günlük harçlık alma ve istihdam fırsatlarını güvence altına alma şansı sunuyor.Program, bilişim, imalat ve diğer sektörlerde becerilerini geliştirmek isteyen 18-29 yaş arası gençlere açık. Tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler de, asgari MEB Hayat Boyu Öğrenme modülleri veya üniversite eğitim modülleri süresi ile uygun.Günlük ödeme oranı iş arayan statüsündeki vatandaşlar için 327,18 TL, öğrenciler için 245,38 TL ve işsizlik ödeneği alanlar için 163,59 TL'ye yükseltildi. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme, kodlama gibi geleceğin mesleklerindeki programlar için ise günlük ödeme 359,90 TL'ye yükseldi.Program, geleceğin meslekleri için en fazla 9 ay, bilişim ve imalat sektörlerinde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay süreyle uygulanabiliyor. Eğitim günde en az 5, en fazla 8 saat ve haftada en fazla 6 gün olarak planlanabilir.Katılımcılara aylık 9.357 TL cep harçlığı veriliyor ve program süresince genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanıyor.Eski: 211,55 TL Yeni: 327,18 TLEski: 158,66 TL Yeni: 245,38 TLEski: 105,78 TL Yeni: 163,59 TLEski: 232,71 TL Yeni: 359,90 TLİŞKUR tarafından sunulan işbaşı eğitim programlarından yararlanmak isteyen kişiler, 81 ilin herhangi birinde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerini ziyaret edebilir. Başvurular ayrıca Kurumun İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerinden veya İŞKUR E-Branş üzerinden de yapılabilir. Hak sahibi olmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekiyor;İşbaşı eğitim programı, nitelikli işgücü temininde güçlük çeken firmalar için de büyük bir fırsat sunuyor. İşverenler, İŞKUR'dan kendileri için katılımcı adayı bulmasını talep ederek istedikleri niteliklere sahip katılımcıları bulabiliyor. Programdan yararlanabilmek için işverenlerin en az 5 sigortalı çalışanı olması ve katılımcıların en az % 70'ini, 60 günden az olmamak kaydıyla program süresinin en az 3 katı kadar istihdam etmeyi taahhüt etmesi gerekiyor. İşverenler, katılımcıları belirli bir süre işyerinde gözlemleyerek ve eğiterek işe alacakları kişiler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilir ve onları işe alma konusunda isabetli bir karar verebilir.