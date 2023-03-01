İŞKUR haftada 2 gün gelene her gün para ödeyecek! Bu şarta dikkat: Çalışmadan para kazanabilirsiniz







İŞKUR 327 TL ÖDEME YAPACAK







İŞKUR tarafından verilen haberlere göre belirlenen durumlarda katılım sağlayan bütün vatandaşlara günlük 327 TL ödeme yapılacak. Peki şartlar nedir? Kimler katılım sağlayabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İŞKUR tarafından son gelen haberlere göre eğitim programlarına katılım sağlayan vatandaşlar için günlük 327 TL ödeme yapılacak. Ödemelerden faydalanabilmek için kişilerin işsiz ve İŞKUR üzerinden kayıtlı olmuş olmaları gerekiyor. İŞKUR tarafından düzenlenen eğitim programları kapsamında iş arayan insanların meslek edinmesi hedefleniyor.İş arayan vatandaşların bu programlara katılması halinde iş arayan kişiler 327 TL, öğrenciler ise 245 TL ödeme alacak. İşsizlik ödeneği alanlar ise bu programlara katılırsa 163 TL ödeme alacak. Aynı zamanda 359 TL harçlık sağlanacak. Eğitim programlarına katılabilmek için İŞKUR üzerinden kayıtlı olmak gerekiyor. 15 yaşını tamamlayan, emekli olmayan kişiler bu programlara başvuru yapabiliyor. İŞKUR tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılmak için gerekli olan şartlar ve diğer detaylar resmi internet sitesi üzerinden vatandaşla paylaşılıyor.