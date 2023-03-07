İŞKUR huzurevlerinde çalışacak binlerce personel arıyor! İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına dolgun maaş vaadi!







HUZUREVLERİNE PERSONEL ALIMI







BAŞVURU ŞARTLARI

Hem iş arayanlar için hem de iş verenler için büyük kolaylıklar ve fırsatlar sunan Türkiye İş Kurumu yeni duyuruları yayınladı. Huzurevlerine alım yapılacağı duyurusu iş arayanları sevindirdi. Ayrıntılar yazının devamında.Her sene düzenli olarak personel alımı yapan huzurevleri 2023 senesi içinde alımlara devam ediyor. Personel ilanları İŞKUR tarafından açıklanıyor. Aynı zamanda valilik için de alım yapılacağı duyuruldu. Alımlar geçici olarak yapılacağı için KPSS şartı aranmayacağı açıklandı. Ayrıca farklı belgelerde istenmeyeceği açıklandı. Başvurmak için sadece basit şartlar aranacağı belirtildi. TYP personel alımı kapsamında 2544 kişinin alınacağı duyuruldu.- TC vatandaşı olmak - 18 yaşını doldurmuş olmak - İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak - Öğrenci olmamak - Emekli maaşı almıyor olmak