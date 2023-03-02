İŞKUR ile evden 4 saat çalışarak 5000 TL nakit para kazanın! Çalışmayan kadınlara İŞKUR maaş bağlayacak













Ev hanımları evden para kazanabilecek. İŞKUR tarafından sağlanan bu imkan ile birlikte her ay 5 bin lira kazanmak mümkün.Ev hanımları, sigorta sahibi olmasalar da gelir elde etmek için çeşitli işler yapmaktalar. İŞKUR aracılığıyla bir yandan bu işeri yapıp bir yandan 5 bin lira ek gelir elde etmek mümkün. İŞKUR yaptığı açıklamada, kadınların maaş ve sigorta konusunda bir sorunla karşılaşmayacaklarını duyurdu. Gereken koşulları taşıyan kadınlar başvuru işlemlerini başlatabilirler. Başvuruların tamamlanması durumunda 5 bin liralık kazanç sağlanacak. İş sahibi olmayan, ek gelir elde etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ev hanımlarının yüzü gülecek. Başvurular şimdilik ilan edilmedi. Başvuruda bulunmak isteyen kadınların başvuru tarihlerini takip etmeleri gerekiyor. Bu fırsatın tarihi ilan edilmeden evvel İŞKUR tarafından verilen meslek edindirme kursları için açılan başvurular ise devam ediyor. Ev hanımlarına tanınacak olan bu imkan, en kısa sürede hayata geçirilecek. Başvuruları takip etmek isteyen vatandaşlar İŞKUR resmi internet sitesine bakabilir, başvurular açıldığı zaman kolaylıkla işlemlerini tamamlayabilirler. İŞKUR kaydı olmayan vatandaşlar ise şimdiden kayıtlarını oluşturmalılar.